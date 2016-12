Roma, Andreazzoli: "Allegri e Mazzarri qui farebbero bene"

- Per andare in Europa senza l'assillo di vincere la Coppa Italia, laha bisogno di far risultato cole dimenticare il: "Non penso manchi continuità di risultati - obietta però-. Nel mio periodo abbiamo fatto più punti di Inter, Lazio e Napoli. Non sono qui per cercare una riconferma ma per raggiungere un obiettivo". Sui papabili: "Allegri e Mazzarri sono i miei allenatori ideali, farebbero bene a Roma".

Il tecnico giallorosso, visibilmente infastidito, continua a parlare del suo futuro: "I bookmakers mi danno come il più probabile per l'anno prossimo, e loro fanno valutazioni oggettive. Comunque io non sono qui per cercare una riconferma. La società mi ha chiesto di salvare una stagione e rivalutare gran parte dei nostri calciatori. Bisognava portare entusiasmo e forse non ci sono riuscito perché non c'erano le componenti adatte". Poi torna sul tema dei giudizi affrettati: "I miei numeri erano da fenomeno fino a martedi mattina, ma erano solo numeri normali. Ora sono spariti di nuovo. Lunedi sono stato accostato a Capello ma ci siamo già dimenticati tutto. Io comunque vorrei vincere la Coppa Italia per dare soddisfazioni alla società, ai tifosi e per dimostrare che con tranquillità le cose vanno meglio".

Su Allegri e Mazzarri, i cui nomi sembrano in pole position per occupare la sua panchina, l'opinione è eccellente: "Hanno dimostrato qualità in tutti i risultati durante tutta la loro carriera, partendo dal basso e facendo gavetta. Hanno l'identikit del mio allenatore ideale. Non vedo perché non dovrebbero far bene a Roma. Perchè venire qui? Chiedetelo a loro". Il Milan non è certo la migliore avversaria per risollevarsi: "Hanno intrapreso un corso molto interessante, giocano bene e hanno tanta voglia di fare. Noi dobbiamo giocare per ottenere un piazzamento ideale, abbiamo di fronte due partite a cui bisogna arrivare bene da un punto di vista fisico e mentale". Contro i rossoneri mancheranno Daniele De Rossi, Maarten Stekelenburg e Federico Balzaretti, non convocati per problemi fisici.