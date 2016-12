Cavani e il matrimonio finito: "Il divorzio è un fallimento"

parla ufficialmente della sua vita privata e della separazione dalla moglie. "Dopo diversi mesi di crisi, lo scorso febbraio abbiamo iniziato le pratiche legali per il divorzio" racconta il Matador al giornale uruguaiano Espectador. "Lei è tornata in Uruguay dove è nato poi Lucas, il nostro secondo figlio. Il- continua Cavani - è un fallimento ma io rispetterò sempre i miei doveri di padre".

Quando lo scorso marzo Cavani è tornato a Montevideo per il match della Celeste contro il Paraguay, dove ha conosciuto per la prima volta il suo secondo figlio Lucas, è rimasto a casa di suo fratello. Discorso analogo per Maria Soledad che a inizio maggio è tornata a Napoli per recuperare i suoi effetti personali. "Mentre lei era qui - spiega Cavani - ho soggiornato in un albergo per evitare una situazione imbarazzante. Questa situazione è difficile ma io divorzio solo da mia moglie. Ho sempre mantenuto, e continuerò a farlo, i miei obblighi coniugali. Maria Soledad ha accesso a dei fondi che coprono tutte le spese e le esigenze dei nostri due figli".