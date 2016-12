Inter, Stramaccioni: "Futuro? Deciderà tutto Moratti"

foto SportMediaset Correlati Moratti-Strama, vertice per il futuro 12:54 - L'Inter si appresta a chiudere la stagione senza più stimoli, visto che l'Europa è irraggiungibile. Stramaccioni, però, non vuole che la squadra molli mentalmente: "Dobbiamo finire bene, dando il massimo". Venerdì c'è stato l'incontro con Moratti. Inevitabile, dunque, parlare del futuro: "Abbiamo parlato di tutto in maniera analitica. Ho messo sul tavolo al presidente tutta la situazione in maniera schietta, poi deciderà lui. Conta solo l'Inter". si appresta a chiudere la stagione senza più stimoli, visto cheè irraggiungibile., però, non vuole che la squadra molli mentalmente: "Dobbiamo finire bene, dando il massimo". Venerdì c'è stato l'incontro con Moratti. Inevitabile, dunque, parlare del futuro: "Abbiamo parlato di tutto in maniera analitica. Ho messo sul tavolo al presidente tutta la situazione in maniera schietta, poi deciderà lui. Conta solo l'Inter".

Il tecnico, senza entrare nei dettagli, racconta dell'incontro col presidente Moratti: "Con sincerità e umiltà abbiamo parlato di ciò che non deve essere più ripetuto, così come abbiamo parlato dei punti fermi da cui ripartire con forza. Abbiamo un rapporto bellissimo, è un momento importante perché dobbiamo essere bravi e onesti per capire come ripartire e per non ripetere le cose che non ci sono piaciute quest'anno. Il presidente vuole migliorare e perfezionare l'Inter e solo lui deciderà come farlo. Ha scelto me per allenare l'Inter, io sono un allenatore 'suo' e se decidesse di mandarmi via domani o tra tre anni potrò dirgli soltanto grazie".



Uno dei motivi di questa stagione negativa è stato certamente l'elevato numero di infortuni, che secondo alcuni potrebbero essere causati dai nuovi campi d'allenamento (mix di erba vera e sintetica): "Non so i risultati definitivi perché non ho le competenze, ma ci sono tecnici esperti che stanno valutando questo profilo. E' stata segnalata come ipotesi, come cause che abbiano dato incidenza a questo fattore ma non do giudizi definitivi perché ci sono esperti che entro fine campionato daranno i loro giudizi".



Per quanto riguarda la formazione che affronterà il Genoa, Chivu non ha recuperato e non ci sarà mentre Ranocchia proverà stringere i denti. Tornano tra i convocati anche Nagatomo ("ha recuperato quasi al 100% la condizione, sicuramente giocherà") e Cassano: "Sta recuperando - dice Stramaccioni del barese -. Non è al 100% ma il suo contributo è importantissimo, magari non dall'inizio ma a partita in corso". Chiusura su Leonardo, dato come futuro direttore generale: "Non lo conosco ma tutti me ne parlano bene, qui ha lasciato un buon ricordo e anche il presidente è rimasto in buoni rapporti con lui, ma il presidente non me ne ha parlato per il futuro".