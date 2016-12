Capello: "Mai avuto l'ambizione di allenare la Nazionale"

- Le strade dellae dinon si sono mai incontrate. E' l'attuale ct dellaa spiegare il perché: "Sono uno a cui piace andare in giro, a cui piacciono le sfide e provare qualcosa di diverso. Non ho mai avuto l'ambizione in maniera asoluta di allenare la Nazionale". E ilnon è più quello di una volta: "Ha perso molto, i giocatori vanno altrove. Che la Juventus non avesse rivali lo dicevo dall'inizio".

"Il campionato italiano non è più quello di altri tempi, una volta i migliori giocatori venivano in Italia, adesso i migliori vengono acquistati dalle squadre straniere, per cui c'e' un depauperamento del livello dei giocatori - spiega Capello in un'intervista a Sky -. Devo quindi dire che il campionato italiano ha perso molto se parliamo agli altri campionati, se parliamo del tedesco e dello spagnolo, dell'inglese... E difatti anche dell'Italia la questione delle coppe parla chiaramente".

Capello poi parla del futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan: "Il Milan per me è come una famiglia. Allegri ha fatto un buonissimo lavoro. Quando si cerca di costruire qualche cosa con i giovani ci vuole un po' di tempo. Lui è riuscito a farlo, ha lanciato i giovani, fa giocare un buon calcio alla squadra, ci sono sempre delle discussioni con i presidenti, con i titolari di varie entità. Quindi credo che secondo me Allegri farebbe bene a rimanere, perché mi sembra un allenatore adatto al Milan".

E non può mancare un pensiero sul ritiro di Sir Alex Ferguson: "L'ho incontrato pochi mesi fa in Inghilterra e mi aveva detto che avrebbe continuato. La notizia del ritiro mi ha sorpreso molto. L'ho chiamato, l'ho salutato e ha detto che aveva deciso così perché c'era ormai troppo stress. Voler sempre vincere, dover sempre vincere, è qualche cosa di molto impegnativo. Mi ha detto che ora andrà un po' in giro a divertirsi e a vedere il mondo con sua moglie. E' stato l'allenatore più grande di tutti i tempi".