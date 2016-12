Inter, Moratti non cambia idea: Stramaccioni resta

La presenza del dirigente brasiliano, ora al Paris St.Germain, potrebbe facilitare i rapporti fra l'area tecnica e la società. Leo, già sponsorizzato da Milito e Zanetti, è lontano da Parigi nonostante le smentite. All'Inter non intaccherebbe, almeno sulla carta, i ruoli di Branca e Ausilio. Tanto meno quello dell'allenatore, che già in questa stagione ha mostrato qualche segno d'insofferenza per la solitudine venutasi a creare attorno a lui.

Comunque il nuovo progetto interista farà leva su Stramaccioni. Nonostante i 15 ko in campionato e l'estromissione dall'Europa, Moratti è convinto della bontà della sua scelta. Cambiare non avrebbe senso, non ora. Prima di farlo serve una riprova: bisogna capire se Stramaccioni, con una rosa al completo, è in grado di reggere la baracca. Per questo sta decidendo proprio con la società i movimenti di mercato. Se poi il presidente dovesse ripensarci, allora Mazzarri è un'opzione che tornerebbe di moda (anche se la Roma si è avvantaggiata e non di poco). All'Inter, prima di cambiare l'allenatore, serve ristrutturare la squadra. Con un budget ancora una volta non da top club.