Milan, Galliani: "Una telefonata allunga la vita"

- In casacontinua il tormentone. Partendo dalla telefonata di domenica fra il tecnico etorna a parlarne: "C'era una bellissima pubblicità che diceva 'una telefonata allunga la vita...' - scherza l'ad rossonero - Scusate ma non è possibile parlare sempre di Allegri, dopo aver ottenuto la Champions vedremo il da farsi". Nessun dubbio su: "Ci ha tenuto a galla, e senza di lui non saremmo al terzo posto".

Due situazioni diverse. Da un lato l'allenatore, sempre in bilico nonostante una stagione buona, dall'altro il ragazzo-prodigio che però non vede la porta da oltre due mesi: "Ha 20 anni, è normale avere alti e bassi - spiega l'ad a proposito del Faraone - Queste cose lui le sa". Su Allegri invece subito una puntualizzazione dopo la battuta sulla telefonata: "Era una battuta di spirito, spero che l'abbiate capito" ha continuato Galliani, ospite della boutique D&G in centro a Milano.

Galliani poi commenta anche le lamentele della Fiorentina sull'orario di domenica (i viola giocano alle 12.30, i rossoneri alle 20.45, ndr): "Ho letto cose che non capisco. Non ho mai capito se sia meglio giocare prima o dopo, è la stessa cosa, assolutamente. Per noi quello contro la Roma è il primo dei due match point e quindi speriamo bene". Infine un appunto su Balotelli e sulla possibilità che possa diventare per il Milan quello che Totti è per la Roma: "Va chiesto a lui - ha risposto Galliani, sorridendo verso l'attaccante che, cresta bionda e smoking, firmava autografi in un angolo della boutique -. Da parte nostra c'è grande amore, da parte sua grande feeling, mi sembra lo stia dimostrando".