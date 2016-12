Juventu, Buffon: "Eravamo condannati a vincere"

- Uno scudetto dal sapore diverso ma non meno intenso., a pochi giorni dalla festa, analizza l'impresa della sua: "Questo scudetto non ha avuto il sapore forte di quello dell'anno scorso, che è stato lo scudetto della sorpresa. Il fatto che fossimo la squadra da battere è statache ci ha accompagnato fin da luglio". Sulla permanenze di Conte nessun dubbio: "Siamo tutti certi che resterà".

La frasi di Marotta, che ha giurato di mettere la mano sul fuoco, sulla permanenza dell'allenatore, fanno dormire sonni tranquilli anche a Gigi: "La frase di Marotta è talmente eloquente e forte che avrà delle certezze. Sono le stesse che proviamo tutti noi". Nessuna paura, dunque, di poterlo perdere? "No - risponde sicuro ai giornalisti - sono molto fiducioso''. Il mercato? "Non credo che questa Juve abbia un gap tanto grande da colmare. Non scordiamoci che davanti abbiamo Vucinic, Giovinco, Matri e Quagliarella. Ibrahimovic, Higuain, Suarez? Quando vedi certi nomi sui giornali difficilmente arrivano, quindi aspettiamo. Sono tutti grandi campioni, tutti giocatori che alla fine potrebbero e farebbero ulteriormente migliorare questa squadra. Comunque tecnico e società hanno le stesse vedute".

Il portiere della Nazionale, nel suo incontro con i ragazzi dell'Università del dialogo del Sermig di Torino, prosegue: "La scorsa stagione abbiamo fatto una impresa titanica partendo da posizioni svantaggiose, senza i favori del pronostico - ha spiegato ancora Buffon -. Quest'anno è stato diverso, ma il sapore non è minore. Riuscire a vincere sapendo che tutti aspettano un tuo errore per metterti davanti alle tue responsabilità è complicato. Proprio perché è stato assaporato domenica dopo domenica, è stata una gioia dolce e quindi più duratura".

E infine dà qualche consiglio sulla gestione del successo: "Il successo è ubriacante, lo è stato anche per me a diciotto anni perché ti stravolge la vita da un giorno all'altro. Pure io ho commesso qualche errore facendomi prendere dall'euforia; sono contento di averlo commesso a quell'età, perché credo sia giusto recepire qualcosa dagli errori, sono state esperienze preziose. Voi dovete credere nella perseveranza e non sprecare la vita".