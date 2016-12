Incidenti Atalanta-Juve: multa di 50.000 euro con diffida ai due club

foto SportMediaset Correlati Il video dei disordini 23:48 - Ammenda di 50.000 euro con diffida ad Atalanta e Juve per gli incidenti di Bergamo, che hanno costretto l'arbitro a sospendere la partita per 8'. La sanzione è stata attenuata "per avere entrambe le società concretamente operato con le forze dell'ordine nell'attività di prevenzione e per essere dirigenti, tecnici e calciatori personalmente e fattivamente intervenuti per indurre i propri sostenitori a desistere dal loro biasimevole comportamento". con diffida adper gli incidenti di, che hanno costretto l'arbitro a sospendere la partita per 8'. La sanzione è stata attenuata "per avere entrambe le società concretamente operato con le forze dell'ordine nell'attività di prevenzione e per essere dirigenti, tecnici e calciatori personalmente e fattivamente intervenuti per indurre i propri sostenitori a desistere dal loro biasimevole comportamento".

Per quanto riguarda le altre società ammenda di 5.000 euro al Pescara (lancio di fumogeni) e di 3.000 euro a Lazio (inizio ritardato di 5') e Napoli ("atteggiamento irridente e provocatorio dell'addetto stampa nei confronti dei componenti la panchina della squadra avversaria).



C'è anche Pirlo tra i quindici squalificati per una giornata dal giudice sportivo di Serie A in relazione agli incontri della 36.a giornata di campionato. Gli altri sono: Cigarini e Stendardo (Atalanta), Barreto (più ammenda di 2.000 euro) del Palermo "per avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria", Gilardino, Kone e Perez (Bologna), Luciano e Papp (Chievo), Rolin (Catania), Pereira e Juan Jesus (Inter), Gobbi (Parma), Rizzo (Pescara), Rosina (Siena). Tra i tecnici, 15.000 euro di multa per l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri per avere "platealmente e ripetutamente contestato l'operato arbitrale con espressioni irrispettose, con recidiva specifica reiterata", nel corso della partita contro il Bologna al Dall'Ara.