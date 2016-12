Moyes al Manchester United: l'Everton annuncia l'addio

foto SportMediaset Correlati Ufficiale, Ferguson lascia lo United dopo 27 anni

Il Chelsea offre 25 milioni per Rooney 10:51 - David Moyes sarà il nuovo manager del Manchester United a partire dal 1 luglio 2013. Dopo il comunicato dell'Everton, ha dare l'ufficialità dell'accordo con il manager scozzese è stato il Manchester United attraverso il proprio sito ufficiale: "La dirigenza ha approvato all'unanimità la candidatura di Moyes che ha firmato un contratto di 6 anni". Lo scozzese sarà dunque l'erede di Ferguson almeno fino alla stagione 2018/19. sarà il nuovo manager dela partire dal 1 luglio 2013. Dopo il comunicato dell', ha dare l'ufficialità dell'accordo con il manager scozzese è stato il Manchester United attraverso il proprio sito ufficiale: "La dirigenza ha approvato all'unanimità la candidatura diche ha firmato un contratto di 6 anni". Lo scozzese sarà dunque l'erede di Ferguson almeno fino alla stagione 2018/19.

"E' un grande onore per me essere chiamato alla guida del Manchester United - ha dichiarato David Moyes al sito ufficiale -. Sono estasiato dal fatto che Sir Alex Ferguson abbia indicato il mio nome come suo successore. Ho grande rispetto per tutto quello che ha fatto per questo sport. Sono cosciente di quanto difficile sia il lavoro del successore del miglior manager del mondo - ha continuato lo scozzese -, ma allenare lo United non è una cosa che capita tutti i giorni e non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione". Un pensiero anche al recente passato che per poche settimane resterà ancora il suo presente, l'Everton: "Cercherò di fare tutto il possibile per assicurare al club un'alta posizione in classifica. Ho fatto un lavoro magnifico là, supportato da un proprietario e una dirigenza spettacolari. I tifosi, infine, sono stati una parte speciale dei miei anni felici al Goodison Park. Li ringrazio per tutto il supporto che mi hanno dato in questi nove anni".