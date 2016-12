"In Liga le ultime gare sono truccate"

foto SportMediaset 19:15 - Dichiarazioni pesanti quelle che arrivano dalla Spagna e più precisamente dal presidente del Deportivo La Coruña Augusto César Lendoiro. "In un modo o nell'altro, quasi tutte le partite finali delle passate stagioni sono state truccate" ha affermato Lendoiro che ha sottolineato poi come i suoi giocatori "non sono stati coinvolti in nessuno di questi casi". "Ci metterei la mano sul fuoco" ha aggiunto il numero uno del club galiziano.



Il riferimento di Lendoiro non è solo verso quei club che truccano le partite in cambio di denaro ma anche nei confronti di quelle squadre che decidono di far terminare una gara con un risultato "idoneo" per entrambe. Esternazioni che tuttavia non sono supportate da prove concrete e arrivano qualche settimana dopo Levante-Deportivo, gara terminata con la rotonda vittoria degli ospiti (0-4) in piena corsa salvezza rispetto alla squadra valenciana. Un risultato che è finito nel mirino della LFP (Liga de Fútbol Professional) dopo le dichiarazioni di Javi Barkero (centrocampista del Levante) che ha accusato alcuni suoi compagni di scarso impegno. "Le gare truccate sono un cancro da elimnare" ha chiosato Javier Tebas, presidente della LFP, che assicura: "in quattro anni avremo una Liga risanata".