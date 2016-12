Serie A: Genoa, Palermo e Torino alle 12.30

- Alla fine ha vinto la linea: laha infatti deciso di. Oltre, quindi, a, già in calendario a quell'ora, ancheandranno in scena a pranzo. Questo per evitare di dare ai rossoblù e ai granata il vantaggio di giocare conoscendo il risultato dei rosanero. Resta invece alle 15 la partita del

"Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A - si legge nella nota - in esecuzione dell'ordinanza del Prefetto di Firenze, che ha disposto l'anticipo alle ore 12.30 della gara Fiorentina-Palermo, per consentire, valutate le potenziali ripercussioni sull'ordine pubblico, un ordinato deflusso degli spettatori e la sistemazione dell'area dello stadio per l'arrivo della tappa fiorentina del Giro d'Italia, comunica che la gara in questione della 18ma giornata di ritorno, si giocherà domenica 12 maggio alle ore 12.30 (anziché alle ore 15.00). Alla luce di quanto precede, la Lega Serie A dispone le seguenti ulteriori variazioni di orario delle gare della 18 giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM: Chievo - Torino ore 12.30 (anziché ore 15.00) e Genoa - Inter ore 12.30 (anziché ore 15.00)".

"Nessun problema con la decisione della Lega di anticipare le gare salvezza" fa sapere il Genoa attraverso fonti interne alla società. "Con il nuovo orario resta invariata la contemporaneità ed è quello che più conta". Nessun comunicato ufficiale sul sito del club gialloblu in osservanza del lutto cittadino proclamato dal sindaco per la disgrazia avvenuta martedì notte nel porto del capoluogo ligure.