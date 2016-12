Inter, è Thohir l'indonesiano che vuole i nerazzurri

foto SportMediaset 11:54 - Si chiama Erick Thohir l'indonesiano che vuole l'Inter. E, nonostante le smentite dello stesso Massimo Moratti, la trattativa è già avviata. Thohir, però, chiede assolutamente il 51% della società, mentre il patron interista è disposto a cedere al massimo il 20%. Non è comunque l'Inter il primo affare nello sport di questo uomo d'affari visto che ha già una quota in Nba con i 76ers e controlla il DC United di Major League Soccer. - Si chiamal'indonesiano che vuole l'. E, nonostante le smentite dello stesso, la trattativa è già avviata. Thohir, però, chiede assolutamente il 51% della società, mentre il patron interista è disposto a cedere al massimo il 20%. Non è comunque l'Inter il primo affare nello sport di questo uomo d'affari visto che ha già una quota in Nba con ie controlla il

Oltre a Nba e Mls, Thohir è anche un personaggio in vista nel suo Paese dove possiede ben due squadre di basket e dove è presidente della Federazione del Sud Est asiatico. Ci sono, tuttavia, da registrare le parole dello stesso Moratti dal sito ufficiale: "I contatti con alcuni gruppi internazionali in relazione all'Inter ed in particolare alla costruzione del nuovo stadio attualmente rimangono ad un livello solo di manifestazioni di interesse: potrò prenderli in considerazione qualora dovessero diventare più concreti, anche se come argomento non è prioritario in questo momento". "Conseguentemente non posso fare altro che smentire quanto letto su alcuni organi di stampa nazionali in merito ad un eventuale prossimo accordo con un gruppo indonesiano, tanto quanto con altri gruppi internazionali citati".