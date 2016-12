Juve, niente "31 sul campo" sulle nuove maglie

foto SportMediaset Correlati SPECIALE SCUDETTO

Buffon: "Conte resterà" 21:47 - Al secondo scudetto consecutivo, la Juventus sembra voler sotterrare l'ascia di guerra con la Figc, ma non chiude ancora il capitolo Calciopoli. Il club bianconero, che domani svelerà le nuove divise Nike (ma l'anteprima è già circolata), ha infatti deciso di non inserire sulle nuove maglie la scritta "31 sul campo", con la quale quest'anno (ovviamente con la scritta "30 sul campo") aveva simbolicamente protestato contro la massima istituzione calcistica. Pace fatta, quindi? Fino a un certo punto. Mancheranno, infatti, anche le due stelle. Come dire: i titoli saranno anche 29, ma fino a un certo punto...

La società bianconera, quindi, non ha ancora deciso di mettere una pietra sopra a un passato doloroso e considerato ingiusto, ma ha optato per una sorta di tregua mediatica, mentre nelle aule di tribunale lo scontro va avanti. Gli avvocati bianconeri si stanno battendo per la restituzione degli scudetti e, dopo che il Tribunale di Napoli ha dichiarato con sentenza che i campionati in questione non furono alterati, anche per un risarcimento danni da centinaia di milioni di euro. La maglia della prossima stagione sarà quindi una maglia vergine, senza scritte, con solo lo stemma della Juve e il simbolo della Nike. Quella con la Figc, quindi, è una tregua. Durerà?