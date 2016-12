Napoli, Mazzarri: "Questo secondo posto vale uno scudetto"

foto SportMediaset Correlati NAPOLI, FESTA CHAMPIONS 11:39 - "Questo secondo posto è come uno scudetto vinto, se si valutano certi parametri. Abbiamo fatto qualcosa di eccezionale". Così Mazzarri commenta la conquista di un posto in Champions. "Al mio futuro penso solo in parte: l'importante comunque in una società sono sempre i giocatori. Ora voglio chiudere bene la stagione poi valuteremo il futuro - ha detto il tecnico del Napoli - io comunque ho ringraziato tutti i giocatori per la splendida stagione''. - "Questo secondo posto è come uno scudetto vinto, se si valutano certi parametri. Abbiamo fatto qualcosa di eccezionale". Cosìcommenta la conquista di un posto in. "Al mio futuro penso solo in parte: l'importante comunque in una società sono sempre i giocatori. Ora voglio chiudere bene la stagione poi valuteremo il futuro - ha detto il tecnico del- io comunque ho ringraziato tutti i giocatori per la splendida stagione''.

"Voglio chiudere bene il campionato e far giocare chi ha avuto meno spazio - ha proseguito Mazzarri - Cercheremo di vincere le prossime partite che mancano. Se si parla del futuro di Mazzarri, i ragazzi si distraggono: voglio finire il campionato e poi vedere cosa è giusto fare per il mio futuro. Gli abbracci? Non sono abbracci d'addio, volevo ringraziare i giocatori per quanto fatto. Bisogna che il tecnico sia carico di stimoli, sono una serie di valutazioni che bisogna fare su se stessi. Cavani? Vuole sempre migliorarsi, ha grandi doti, ma quando veniva dal Palermo non era così completo e cinico". Un bilancio della stagione: "Per certi versi quest'annata mi è piaciuta di più rispetto alla precedente - ha detto ancora - Arrivare dopo la Juventus, che ha fatto qualcosa di speciale, non era facile. Complimenti ai miei ragazzi. Il Napoli da quattro anni a questa parte sta facendo cose importanti che mancavano dai tempi di Maradona, per quattro anni consecutivi la squadra ha centrato l'Europa".



HAMSIK: "MOLTO CONTENTO PER QUESTO SECONDO POSTO"

"Sono molto contento per questo secondo posto che vale come uno scudetto. Dopo la partita con il Chievo abbiamo discusso e abbiamo fatto grandi partite, e adesso siamo in Champions League". Così Hamsik festeggia il secondo posto matematico del Napoli. Il futuro? Posso solo ripetere che voglio che Cavani e Mazzarri rimangano. Abbiamo fatto bene finore e possiamo ripeterci. E' difficile pensare a un Napoli senza di loro ma questo è il calcio e vedremo cosa succederà".