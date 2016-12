Inter, Stramaccioni: "Alvarez che scivola sul dischetto è l'emblema della serata"

foto SportMediaset 23:50 - "Abbiamo perso 3-1 una gara in cui, come ha ammesso anche Petkovic, l'Inter avrebbe meritato di fare risultato". Stramaccioni è decisamente amareggiato dopo l'1-3 con la Lazio: "Alvarez che scivola sul dischetto è l'emblema della serata - aggiunge il tecnico -. Sul primo gol la palla è rimbalzata su Handanovic: non posso dirgli nulla per l'uscita, è un portiere troppo bravo. Poi si è infortunato anche Jonathan...". - "Abbiamo perso 3-1 una gara in cui, come ha ammesso anche Petkovic, l'Inter avrebbe meritato di fare risultato".è decisamentedopo l'1-3 con la: "Alvarez che scivola sul dischetto è l'emblema della serata - aggiunge il tecnico -. Sul primo gol la palla è rimbalzata su Handanovic: non posso dirgli nulla per l'uscita, è un portiere troppo bravo. Poi si è infortunato anche Jonathan...".

Il tecnico nerazzurro racconta lo sfortunato errore di Alvarez: "Aveva fatto un'ottima partita e anche grandi campioni sono scivolati sul dischetto del rigore. Ricky mi ha detto che aveva spiazzato il portiere e poi gli è scivolato il piede d'appoggio. Handanovic? Non voglio nemmeno parlarne, è uno dei top e una certezza del futuro. Può anche aver sbagliato, ma poi la palla sbatte su tre giocatori e va dentro".



La sconfitta, pesante, toglie all'Inter ogni speranza europea. Il tecnico, però, difende i suoi giocatori: "Abbiamo lasciato in campo l'anima, i tifosi l'hanno capito e questo è importante per noi. Come a Napoli, abbiamo fatto la partita per tutti i 90 minuti, ma va così. Ora cosa mi aspetto? Tutti quelli che erano presenti a San Siro hanno visto che abbiamo dato tutto in campo. Chi vive di Inter ogni giorno, sa la nostra situazione da tre mesi. Ora dobbiamo finire bene, la società sta lavorando sul mercato: ci sono tante note positive da cui ripartire. Il dovere nostro è dare tutto fino in fondo e prima o poi dovrà girare".