Serie A: Inter-Lazio 1-3, i biancocelesti vedono l'Europa

LAZIO, MAGLIA TRICOLORE PER LA FINALE DI COPPA ITALIA 11:36 - L'Inter crolla in casa con la Lazio e dà definitivamente addio a ogni possibilità di qualificazione all'Europa League. A San Siro finisce 3-1 per la squadra di Petkovic, che sblocca il match grazie all'autogol di Handanovic (21') e viene provvisoriamente raggiunta da un colpo di testa di Alvarez (33'). I biancocelesti tornano avanti con un rigore di Hernanes (49') e chiudono i conti con Onazi (76'). Alvarez, sull'1-2, sbaglia un rigore. crolla in casa con lae dà definitivamente addio a ogni possibilità di qualificazione allA San Siro finisce 3-1 per la squadra di, che sblocca il match grazie all'autogol di(21') e viene provvisoriamente raggiunta da un colpo di testa di Alvarez (33'). I biancocelesti tornano avanti con un rigore di(49') e chiudono i conti con(76')., sull'1-2, sbaglia un rigore.

LA PARTITA

Quindici punti nelle ultime sedici partite. Sesta sconfitta nelle ultime sette. Quindicesimo k.o. stagionale come nel 1946-1947 (record negativo eguagliato). Altri due infortunati (Ranocchia e Jonathan) che vanno ad aggiungersi a una lista che pare uno scherzo. Alvarez, tra i migliori in campo, che fallisce un calcio di rigore nel modo più beffardo. L'Europa che si allontana in maniera definitiva, come non accadeva da 14 anni. La disgraziata stagione dell'Inter si avvia a conclusione nel modo più sfortunato, perché se è vero che la Lazio vince con pieno merito, è altrettanto vero che ogni episodio, anche stavolta, gira nel modo più infelice per la banda di Stramaccioni.



Nel primo tempo c'è zero logica e tanta, troppa, superficialità. Errori a ripetizione, clamorosi. Sia in attacco che in difesa, sia nell'Inter che nella Lazio. I nerazzurri rispettano il diktat di Stramaccioni e approcciano con cattiveria, ma dopo 20 minuti si ritrovano sotto per uno svarione di Handanovic: cross da destra di Candreva, uscita a vuoto dello sloveno e palla che gli carambola sulla schiena, per l'inevitabile autogol. Lo svantaggio, come da copione in questa stagione, manda momentaneamente in tilt l'intera squadra, che poco dopo (23') viene graziata da Candreva (destro a lato solo davanti ad Handanovic). Nel miglior momento dei biancocelesti, però, puntuale arriva l'1-1 firmato Alvarez, che impatta di testa un traversone di Pereira (33'). L'episodio inietta fiducia fresca alla Beneamata e l'inerzia si ribalta nuovamente. Per dieci minuti, tra il 36' e il 46', i nerazzuri sfiorano il vantaggio in tre occasioni dopo aver preso il controllo del centrocampo. La Lazio, per la seconda volta consecutiva schierata col 4-4-2 anziché il conseuto 4-5-1, soffre in mediana ed è poco protetta dietro. Nulla a che vedere, però, con i buchi della difesa interista, che al 48' lascia Floccari libero a centro area prima che Ranocchia sia costretto ad atterrarlo. Rigore netto (manca l'espulsione al difensore, solamente ammonito) ed Hernanes segna l'1-2.



Nella ripresa, se possibile, all'Inter gira ancora peggio. Minuto 25: Guarin si procura un rigore dopo essere stato steso in area da Cana; Alvarez, dagli 11 metri, scivola al momento della battuta e calcia alto sopra la traversa. E' la materializzazione della legge di Murphy. In altre parole, si tratta dell'emblema della stagione nerazzurra. Poi c'è tempo anche per il super gol di Onazi, che fissa il punteggio sull'1-3 con un gran destro da fuori area. Un successo, quello della Lazio, che porta la squadra di Petkovic al sesto posto (aggancio alla Roma). L'Udinese, quinta, è avanti di due punti e l'Europa League, calcolando la finale di Coppa Italia ancora da giocare, appare sempre più vicina.

LE PAGELLE



Alvarez 5,5 - Nel giudizio, ovviamente, pesa il clamoroso errore dal dischetto. Sarebbe però scorretto infierire su di lui, perché prima del rigore sciupato realizza il provvisorio 1-1 ma, soprattutto, risulta tra i migliori in campo. Quinto gol nelle ultime 10 partite: ora che (obbligatoriamente) gli è stata data continuità, si è fatto trovare pronto.



Kovacic 6,5 - L'Inter del futuro deve necessariamente partire da lui. Primo tempo da star, con ripetute accelerazioni, dribbling da fenomeno e geniali invenzioni. Ripresa più complicata, ma ci siamo.



Rocchi 5,5 - Parte bene, poi si sgonfia minuto dopo minuto fino a sparire dai radar.



Floccari 6,5 - Niente male il tandem con Klose. Crea scompiglio in occasione dell'autogol di Handanovic, poi si procura il calcio di rigore.



Candreva 7 - Domina la fascia destra come (quasi) sempre da inizio anno. Vince il duello con Pereira: determinante.

IL TABELLINO



INTER-LAZIO 1-3

Inter (4-3-2-1): Handanovic 4; Jonathan 5 (31' st Benassi 5,5), Ranocchia 5 (8' st Pasa 6), Juan Jesus 5,5, Pereira 5; Kuzmanovic 5 (35' st Garritano sv), Kovacic 6,5, Cambiasso 5,5; Guarin 6, Alvarez 5,5; Rocchi 5,5.

A disp.: Carrizo, Belec, Chivu, Ferrara, Spendlhofer, Schelotto, Forte, Colombi. All.: Stramaccioni 5,5

Lazio (4-4-2): Marchetti 6,5; Konko 5,5, Cana 6, Dias 6 (1' st Ciani 6), Radu 6; Candreva 7, Ledesma 6 (15' st Onazi 7), Hernanes 6,5, Lulic 6; Klose 6, Floccari 6,5 (15' st Gonzalez 6).

A disp.: Bizzarri, Guerrieri, Biava, Pereirinha, Stankevicius, Kozak, Rozzi, Saha. All.: Petkovic 7

Arbitro: Bergonzi

Marcatori: 21' aut. Handanovic (I), 33' Alvarez (I), 49' rig. Hernanes (L), 31' st Onazi (L)

Ammoniti: Ledesma (L); Ranocchia, Juan Jesus, Pereira (I)

Espulsi: -

Note: 25' st Alvarez (I) sbaglia un rigore



CESARE ZANOTTO