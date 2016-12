Vince anche la Juve di riserva: 1-0 a Bergamo

- Centrato lo scudetto, lacontinua nella sua rincorsa ai record e vince anche a Bergamo. Contro l'finisce 1-0 grazie alla rete realizzata da Matri al 18' del primo tempo. Nonostante l'ampio turnover, i bianconeri giocano come sempre, anche se la Dea ha qualche buona occasione, come il palo colpito da Denis al 38'. Nella ripresa i neroblu, matematicamente salvi, cercano il pareggio con più determinazione, ma la Juve concede poco.

LA PARTITA

Fuori per scelta e per acciacchi i vari Buffon, Barzagli, Bonucci, Lichtsteiner, Asamoah, Marchisio, Vidal e Vucinic, la Juve fa sua la nona vittoria di fila dopo il pareggio del San Paolo e conferma di essere la degna regina del campionato italiano. Nemmeno i festeggiamenti per il secondo scudetto di fila cambiano l'esito di una partita, che per la Juve conta soprattutto per il record di punti e per quello delle vittorie stagionali, mentre per l'Atalanta vale comunque una salvezza arrivata con due giornate d'anticipo.

Mancheranno anche i titolarissimi, ma l'armata di Conte che scende in campo a Bergamo è la stessa della cavalcata tricolore in fatto di voglia di vincere. E si vede subito, tanto che dopo tre minuti Caceres pesca Giaccherini in area, il centrocampista salta Stendardo, ma poi calcia centrale a due passi da Consigli. E' la prova generale del gol che arriva dopo un quarto d'ora, quando stavolta l'assist, perfetto, è di Pirlo, ma la magia la fa Matri, che controlla e coglie impreparato il portiere della Dea. Un cazzotto che sveglia l'Atalanta, vicinissima al pareggio quasi immediata, con Denis che di testa anticipa Marrone, ma sfiora il legno. Il peggio, però, arriva poco prima della mezz'ora. I continui lanci di oggetti, fumogeni e petardi tra le due tifoserie alle spalle della porta di Storari superano il limite e Guida interrompe il gioco per otto minuti. Lo stop fa male alla Juve, che subisce la spinta neroblu e trema quando al 38' un pessimo rinvio di Caceres fa arrivare la palla ancora a Denis, il cui piattone al volo centra il palo a portiere battuto. E' l'ultimo brivido di un primo tempo a due facce.

La ripresa inizia come si era chiusa la prima frazione, con l'Atalanta che ha voglia di fare qualcosa di più. Dal canto suo la Juve bada soprattutto a non correre rischi e a provare a colpire in contropiede. Le occasioni su un fronte e sull'altro non sono da mani nei capelli (nemmeno l'ingresso di Anelka scalda i presenti...) e con il passare dei minuti affiora anche un po' di stanchezza. La partita, così, si infiamma solo nel finale, quando i padroni di casa chiedono un rigore per fallo di mano in area di Marrone dopo un colpo di testa ravvicinato di Denis e sulla ripartenza successiva Isla costringe Consigli alla respinta di piede. Gli ultimi minuti sono fatti di continui ribaltamenti di fronte, che però non cambiano il risultato. Poi, tutti negli spogliatoi con un po' di amarezza per quanto successo sugli spalti.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

LE PAGELLE

Consigli 5,5 Macchia una serata positiva con un'indecisione proprio sul gol di Matri

Bonaventura 6 Presenza numero 100 in A senza infamia e senza lode per il giocatore che piace alla Juve

Denis 6,5 Anche contro la migliore difesa del campionato dice la sua, gli manca un pizzico di fortuna

Marrone 6,5 Se la deve vedere con un tipo tosto come Denis, ma regge bene il confronto

Padoin 5 E' uno degli uomini del quale Conte si fida di più, ma lo tradisce proprio sul suo ex campo

Matri 6,5 Ha ben poco del top player, però il suo è il 63° gol in Serie A. Basterà per farlo restare?

IL TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS 0-1

Atalanta (3-5-1-1): Consigli 5,5; Scaloni 6, Stendardo 5,5, Canini 5,5; Raimondi sv (7' Giorgi 5), Carmona 6 (23' st Moralez 5), Cigarini 5,5, Biondini 6, Del Grosso 6 (35' st Parra sv); Bonaventura 6; Denis 6,5. A disp.: Polito, Capelli, Ferri, Bellini, Contini, Brivio, Radovanovic, Troisi, De Luca. All.: Colantuono 6

Juventus (3-5-2): Storari 6; Caceres 6, Marrone 6,5, Chiellini 6,5; Isla 6, Padoin 5 (23' st Vidal 6), Pirlo 6, Giaccherini 6 De Ceglie 6 (31' st Peluso 6); Matri 6,5, Quagliarella 5,5 (23' st Anelka 6). A disp: Rubinho, Branescu, Bonucci, Lichtsteiner, Marchisio, Vucinic, Giovinco. All.: Conte 7

Arbitro: Guida

Marcatori: 18' Matri (J)

Ammoniti: Pirlo (J), Giorgi, Carmona, Stendardo, Cigarini (A)

Espulsi: -