Il Napoli batte 3-0 il Bologna al Dall'Ara ed è matematicamente secondo

Festa Champions 10:13 - E' festa Champions in casa Napoli. Gli azzurri escono dal Dall'Ara con una vittoria per 3-0 sul Bologna e conquistano il 2° posto matematico a due giornate dalla fine. Tutti nella ripresa i gol azzurri: a sbloccare il risultato ci pensa Hamsik all'8'. Da questo momento gara in discesa per gli ospiti: raddoppia Cavani al 18' (e sono 102) su rigore concesso per fallo di Stojanovic sullo stesso Matador e al 22' Dzemaili serve il tris. - E' festa Champions in casaGli azzurri escono dal Dall'Ara con una vittoria per 3-0 sule conquistano il 2° posto matematico a due giornate dalla fine. Tutti nella ripresa i gol azzurri: a sbloccare il risultato ci pensaall'8'. Da questo momento gara in discesa per gli ospiti: raddoppiaal 18' (e sono 102) su rigore concesso per fallo di Stojanovic sullo stesso Matador e al 22'serve il tris.

E' il Dall'Ara ma sembra il San Paolo. Finisce la partita ed esplode la gioia dei tifosi azzurri che hanno raggiunto Bologna per festeggiare con la squadra. E quella dei giocatori e di Mazzarri, che abbraccia tutti.



LA PARTITA

Novità di formazione per il Napoli, con Mazzarri che preferisce Insigne a Pandev al fianco di Cavani. Rolando e non Gamberini nella difesa a tre. Tra i padroni di casa c'è Carvalho e non Khrin, che va in panchina. Partenza aggressiva da parte delle due squadre e animi subito caldi dopo l'ammonizione di Gilardino per una gomitata a Rolando. Nervosismo che si farà sentire per tutta la gara. I primi venti minuti sono di marca azzurra: Stojanovic è bravo a restare in piedi e a deviare il tiro-cross di Dzemaili al 6', poi Cavani si fa vedere raccogliendo una sgroppata di Zuniga e servendo Insigne che non ci arriva e con una conclusione che termina a lato. Poco altro sul fronte Napoli da qui alla fine del primo tempo: ripartenze difficili e la manovra che non trova fluidità. E un Matador che non riesce a verticalizzare come sa. Le cose migliori per gli uomini di Mazzarri arrivano dalle percussioni di Zuniga e da Insigne. Da parte sua il Bologna esce alla distanza e si rende pericoloso soprattutto grazie alle iniziative di Diamanti, che confeziona un paio di cross perfetti per la testa di Gilardino, anticipato, poi ci prova con una conclusione che De Sanctis neutralizza in presa plastica e direttamente su punizione, ancora bloccata dal portiere ospite. Ma l'occasione migliore dei primi 45' capita sulla testa di Gilardino su traversone di Christodoulopoulos: palla fuori. Da segnalare l'infortunio alla caviglia di Dzemaili, sostituito al 22' da Inler.



Dopo 8' della ripresa la svolta: bella palla di Dzemaili per Hamsik, che non chiude il triangolo ma scarica in porta il sinistro che vale l'1-0 del Napoli. Il gol del vantaggio spiana la strada alla squadra di Mazzarri, che adesso gioca sul velluto. Al 18' contropiede di Dzemaili, palla a Cavani che viene steso in area da Stojanovic: lo stesso Matador va sul dischetto e non sbaglia. E sono 27 reti in campionato e 102 in maglia azzurra. Al 22' della ripresa il tris che porta la firma di Dzemaili, che sfrutta un'azione di 'sfondamento' di Cavani e insacca. La partita non ha più nulla da dire se non un brutto infortunio a Carvalho. Triplice fischio e scoppia la festa azzurra al Dall'Ara. Per il Napoli suona la musica della Champions. Per il Bologna altra giornata da dimenticare.



LE PAGELLE

Cavani 7,5 - Un altro gol, il numero 102. E grande merito nell'azione della rete che chiude la partita. Un combattente anche quando c'è da aiutare la squadra in difesa. Matador da applausi.



Hamsik 7 - Ha il grandissimo merito di sbloccare la partita con un sinistro rabbioso. Un gol che spacca il match e lo indirizza nel verso giusto per gli azzurri.



Dzemaili 7 - Ci mette lo zampino sia nel gol di Hamsik che in occasione del rigore di Cavani, poi firma una prova maiuscola realizzando il gol del 3-0.



Diamanti 6 - Il migliore dei suoi, il più pericoloso finché il Bologna resta in partita. Nella ripresa si spegne con il resto della squadra.



Stojanovic 5 - Comincia bene andando a deviare un tiro-cross di Dzemaili poi è ingenuo sul fallo che provoca il rigore su Cavani.



Gilardino 5 - Da registrare soltanto un colpo di testa fuori misura. Troppo poco



IL TABELLINO

Bologna-Napoli 0-3

Bologna (4-2-3-1): Stojanovic 5; Motta 5, Sorensen 5, De Carvalho 5 (36' st Naldo sv), Morleo 5,5; Perez 5 (10' st Pazienza 5), Taider 5,5; Kone 5,5 (21' st Moscardelli 5), Diamanti 6, Christodoulopoulos 5,5; Gilardino 5. A disposizione: Agliardi, Krhin, Natali, Garics, Abero, Riverola, Pasquato, Gabbiadini. All.: Pioli 5.

Napoli (3-4-1-2): De Sanctis 6; Rolando 6, Cannavaro 6,5, Britos 6; Maggio 6, Behrami sv (22' Inler 6), Dzemaili 7, Zuniga 6,5; Hamsik 7 (32' st El Kaddouri sv); Cavani 7,5, Insigne 6,5 (24' st Pandev 6). A disposizione: Rosati, Colombo, Grava, Gamberini, Mesto, Donadel, Armero, Calaiò. All.: Mazzarri 7.

Arbitro: Massa

Marcatori: 8' st Hamsik, 18' st rig. Cavani, 22' st Dzemaili

Ammoniti: Gilardino, Kone, Perez, Diamanti (B), Dzemaili, Britos (N)

ANTONELLA PELOSI