Serie A, La Fiorentina condanna il Siena

LA PARTITA

Un derby è sempre una partita dal sapore particolare, quello tra Siena e Fiorentina, se possibile, lo è ancora di più per motivi di classifica. Ai viola serve una vittoria per mettere in cassaforte l'Europa League e continuare il sogno Champions, per i bianconeri sono d'obbligo i tre punti per giocarsi le ultime chance di salvezza.

Montella, anche se deve rinunciare a uno dei suoi uomini più in forma, Ljajic, non cambia l'atteggiamento della sua squadra, che fin dai primi minuti cerca di imporre il proprio gioco, col Siena pronto a ripartire in velocità con Emeghara e Reginaldo che però non creano occasioni. Il primo pericolo alla porta bianconera, invece, è portato dopo soli due minuti da Jovetic, bravo a girare da centro area un cross dal fondo sul quale però Pegolo si fa trovare pronto. E' solo il preludio al vantaggio gigliato. Al 14' bella azione di Mati Fernandez che con un passaggio filtrante serve Pasqual: cross in mezzo del capitano e deviazione facile di Gonzalo Rodriguez sotto misura. Il Siena accusa il colpo e non riesce a reagire. Il maggior tasso tecnico dei viola fa la differenza con i bianconeri che non riescono a pungere e rischiano di capitolare su un tiro di Borja Valero deviato sul palo da uno Pegolo strepitoso nell'occasione.

Iachini cerca di dare una scossa ai suoi e a inizio ripresa inserisce Rosina per aumentare l'imprevedibilità in avanti. E proprio quest'ultimo a creare l'unica vera occasione per i padroni di casa con un tiro a giro che a Viviano battuto termina sulla traversa. Per il resto la trama non cambia, il pallino del gioco rimane nelle mani dei mediani viola aiutati anche dai frequenti ripiegamenti di Cuadrado e Jovetic che così tolgono la superioriorità numerica dei bianconeri a centrocampo. Sono gli ospiti a sfiorare più volte il raddoppio, prima con Toni che da due passi spara alto a porta sguarnita e poi con diverse ripartenze in superiorità numerica non concretizzate. Alla fine gli uomini di Montella possono festeggiare il successo per 1-0: la qualificazione in Europa League è in cassaforte, il Milan e il sogno Champions rimane distante quattro punti. Al Siena manca invece solo l'aritmetica certezza di una retrocessione in Serie B che, senza la pesante penalizzazione, si sarebbe potuta evitare.

LE PAGELLE

Rodriguez 7 Dopo alcune partite non all'altezza, sfodera una prestazione solida in difesa e ha il merito di siglare il gol che decide la partita.

Pasqual 7 Preciso nelle chiusure e sempre presente in fase offensiva: suo l'assist per il gol a Rodriguez.

Jovetic 6 Non conclude praticamente mai verso la porta di Pegolo, ma si sacrifica e offre un contributo fondamentale anche nei ripiegamenti difensivi.

Pegolo 6,5 Il migliore dei suoi. Almeno due interventi decisivi che evitano un passivo più pesante.

Rosina 6 Col suo ingresso in campo si ravviva un po' la manovra: inspiegabile la decisione di non farlo partire titolare.

Reginaldo 5 Impalpabile e inesistente in fase offensiva, fa giocare i suoi con un uomo in meno.

SIENA-FIORENTINA 0-1

Siena (3-5-2): Pegolo 6,5; Texeira 5,5, Terlizzi 5, Terzi 5,5; Angelo 6 (36' st Sestu sv), Calello 5,5, Vergassola 5,5, Bolzoni 5,5 (7' st Rosina 6), Rubin 6; Emeghara 5,5, Reginaldo 5 (19' st Bogdani 6) 5 A disp.: Farelli, Uvini, Valiani, Paolucci, Verre, Agra, Paci, Mannini, Grillo. All.: Iachini 5,5

Fiorentina (4-3-3): Viviano 6; Savic 6, Rodriguez 7, Compper 6, Pasqual 7; Migliaccio 6, Mati Fernandez 6,5 (27' Romulo 6), B. Valero 6,5; Cuadrado 6,5, Larrondo 5,5 (15' st El Hamdaoui 6), Jovetic 6 (36' st Toni 5) A disp.: Neto, Hegazi, Roncaglia, Pizarro, Lupatelli, Llama, Capezzi , Wolski, Rossi. All.: Montella 6,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 14' Rodriguez

Ammoniti: Terlizzi (S), Calello (S), Vergassola (S), Terzi (S), Teixeira(S), Rosina (S), Compper (F), Migliaccio (F)

Espulsi: -