Sospesa per disordini Atalanta-Juventus

Alessio "Vogliamo il record" 17:36 - L'arbitro Guida ha interrotto Atalanta-Juventus al 28' per i disordini scoppiati in tribuna dietro alla porta di Storari. Tra i tifosi delle due squadre, in quella zona dello stadio vicini, è infatti cominciato un fitto lancio di oggetti e petardi che ha reso necessaria la sospensione del match. Antonio Conte è andato a parlare sotto la curva, ma la gara è ricominciata soltanto dopo otto minuti circa.

INCIDENTI ANCHE PRIMA DELLA PARTITA Diversamente dalla prime ricostruzioni, non ci sarebbe stato un assalto degli atalantini ai pullman juventini. Sarebbero stati questi ultimi in realtà a scendere dai mezzi, a circa un chilometro dallo stadio, e a far esplodere un grosso petardo, per poi lanciarsi all'inseguimento dei rivali. Le forze dell'ordine hanno sparato lacrimogeni per disperdere i facinorosi. Dopo pochi minuti gli juventini sono risaliti sugli autobus e sono arrivati allo stadio. Si sono vissuti altri attimi di tensione, con gli juventini che hanno scagliato di tutto contro le forze dell'ordine. Solo l'intervento energico di polizia e carabinieri ha evitato che le due tifoserie entrassero in contatto. Un vigile è stato investito dal getto di un estintore. Una signora e un ragazzino sono rimasti leggermente feriti.