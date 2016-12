Milan, Allegri: "Berlusconi ha fiducia in me"

- Nonostante le molte domande sul futuro,non si scompone e risponde con il solito ritornello: "Arriviamo terzi e poi faremo un punto della situazione con Galliani. Non ho ancora preso nessuna decisione". Prima della partita col Pescara l'allenatore ha ricevuto la chiamata del presidente rossonero: "Non abbiamo parlato di futuro, ha sempre avuto fiducia in me, lo devo ringraziare ed è vicino alla squadra".

“Tra me e lui non ci è mai stato nessun problema. Quando parla lui, non passa inosservato. Le nostre disquisizioni sono molto tecniche”, il rapporto del tecnico con il patron.

Nessun problema neanche con El Shaarawy: “Visto le caratteristiche dei centrocampisti, avevo bisogno più qualità vicino a Balotelli. Domenica non aveva fatto una buona partita così come tutta la squadra, oggi è andato vicino al gol. Ci può stare per un ragazzo come lui andare in panchina due volte. Ha fatto una grandissima stagione e non c'è nessun problema”.

Sulla partita contro il Pescara: "Era importante vincere, i ragazzi hanno iniziato molto bene. E' stato un altro passo avanti verso la Champions. Speriamo di festeggiare domenica". All'orizzonte c'è la Roma: "E' una partita fondamentale che dobbiamo vincere per conquistare aritmeticamente il terzo posto".