In Inghilterra: Sir Alex Ferguson lascia il Manchester United dopo 26 anni

Ferguson, 71 anni, si è presentato questa mattina al centro sportivo di Carrington. Lo"E' il momento giusto per una decisione molto difficile. Per me era importante lasciare la struttura nelle migliori e più forti condizioni possibili - si legge nella nota scritta da Ferguson e apparsa sul sito dello United -. La qualità della rosa che ha appena vinto il campionato e la sua età media garantiscono altri successi negli anni a venire. Abbiamo un centro di allenamento molto efficiente, tra i migliori al mondo. Sono felice e onorato di assumere il ruolo di direttore e ambasciatore del club nel mondo, non vedo l'ora di cominciare. Devo ringraziare la mia famiglia, per l'amore e sostegno. Mia moglie Cathy è stata una figura essenziale durante tutta la mia carriera".

Secondo i tabloid inglesi, tra le motivazioni che avrebbero spinto sir Alex a prendere la decisione di lasciare il calcio, ci sarebbero dei problemi di salute che tormentano da tempo il manager scozzese. Per il Times, inoltre, riapre le porte dello United a José Mourinho. Secondo una loro esclusiva infatti, il Chelsea avrebbe preso tempo prima di negoziare il ritorno dello Special One a Stamford Bridge. In primo luogo il club inglese non vuole pagare la clausola rescissoria al Real Madrid e inoltre ci sarebbero dei problemi sullo staff richiesto dal portoghese. Ecco perché uno scenario imprevisto diventa improvvisamente possibile: José Mourinho al Manchester United. Tra gli altri candidati c'è pure David Moyes, attuale manager dell'Everton.