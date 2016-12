Juventus, Alessio e Carrera: "Puntiamo al record di Capello"

- Raggiunto l'obiettivo grosso, leggi scudetto, resti le briciole, ma sono briciole che in casanessuno vuole lasciare sul tavolo. Per capirlo basta ascoltare, gli "altri" protagonisti del tricolore bianconero che Conte ha spedito in conferenza stampa in vista dell'Atalanta: "Ora vogliamo il record di punti di Capello - dicono -. I ragazzi meritano di entrare nella storia. Conte? Ha tutti i meriti, sul suo futuro deciderà".

Il messaggio è insomma chiarissimo. Qui non si abbassa la tensione, perché raggiunto un traguardo ce n'è sempre un altro da raggiungere. E allora sotto con la corsa ai record: "L'obiettivo è questo - dice-: vincere tutte e tre le partite che mancano e battere il record di Capello. E di finire bene questa stagione trionfante da parte nostra".

Il tutto, però, facendo un po' spazio a chi ha giocato un po' meno visto che, tra l'altro, i nazionali sono attesi dalla Confederation Cup: "Sicuramente il mister darà spazio ai giocatori che non hanno avuto tante possibilità - dice Carrera -, ma che sono stati utilissimi per la conquista dello scudetto. Arriviamo da otto vittorie consecutive e non sarà quindi facile ma noi andiamo sempre in campo per vincere come abbiamo fatto domenica contro il Palermo. Quindi ce la giocheremo fino alla fine. Il time-out nel calcio? (proposto da Andreazzoli, ndr). Non so quanto possa essere utile. Ci sono già tanti tempi morti, con punizioni, falli laterali, quindi non penso che sia molto utile".

Intanto però il futuro di Conte è incerto: "Antonio è un vincente e credo che abbia detto che per migliorarci, per continuare a vincere, bisogna continuare a lavorare e nello stesso tempo a migliorarsi. E quindi vedremo quello che sarà il suo pensiero a breve", dice Alessio. "Sicuramente - gli fa eco Carrera - io so che al 110% non ha parlato ancora con il presidente e con Marotta, quindi anche le considerazioni che sono state fatte oggi sui giornali penso che siano considerazioni fatte soprattutto da giornalisti. Di questo siamo sicuri".

Ma loro sarebbero pronti a prenderne il posto? "Per quanto mi riguarda questo è il terzo anno che lavoro con Antonio e sono stati tre anni ottimi: una promozione con il Siena, due campionato vinti e una Supercoppa. Antonio è un vincente, un leader assoluto di questa squadra. Per quanto mi riguarda sono un collaboratore, rimango alle sue direttive - dice Alessio -. C'è un metodo, un concetto: seguire Antonio per me è un onore, lo ringrazio, perchè sono stati tre anni meravigliosi fin adesso. E continuare così, seguire lui, le sue indicazioni. Per quanto mi riguarda non mi interessa intraprendere una carriera - per quanto auspicabile -, ma rimango fedele ad Antonio e credo che anche lui sia contento del mio contributo".

Sulla stessa linea è anche Carrera: "Penso che abbia detto tutto lui, siamo uno staff unito, abbiamo avuto la fortuna di giocare tutti e tre nella Juventus, anche assieme, quindi sappiamo cosa significa la mentalità vincente, i sacrifici per vincere, quindi penso che uno staff unito così è anche un mattone per poi riuscire a portare la squadra a esprimersi a certi livelli. Il merito è tutto di Antonio perchè si è rivelato un grandissimo allenatore, ha carisma, personalità, è forte, quindi siamo contenti di stare con lui".