Inter, Zanetti: "Che tristezza l'addio di Mourinho"

12:40 - Il primo infortunio serio a 39 anni. Dopo 1101 partite da protagonista e una bacheca di successi. L'apice nel 2010, con il Triplete conquistato insieme a Mourinho. "Ho un'ottima relazione con Josè - spiega Zanetti a Radio Marca -. Mi ha chiamato dopo l'infortunio, il suo addio dopo la Champions fu molto triste. Fu un brutto colpo quando decise di firmare per il Real, stavamo molto bene con lui ma avevamo capito che voleva andare in un altro paese".

L'argentino racconta in cui Mou gestì lo spogliatoio nerazzurro: "Io ero il suo capitano e lui ha sempre pensato al bene della squadra. Nonostante quello che si dice, per lui l'importante è solo che la squadra giri bene, anche a costo di lasciare fuori qualcuno di importante. Ogni volta giocava chi stava meglio, noi abbiamo vinto tutti quei trofei perché avevamo capito il messaggio".



Zanetti torna poi sul suo infortunio, dimostrando ancora una volta un'infinita forza d'animo: "Voglio recuperare bene, con calma, in silenzio - spiega il capitano dell'Inter -. Poi vedremo come mi sento. Prima di farmi male avevo deciso di giocare un anno ancora, spero che l'infortunio me lo permetta. Sono stato fortunato nella mia vita, voglio giocare fino a quando sarà possibile e poi rimarrò legato all'Inter".