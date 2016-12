foto SportMediaset

10:11

- Ilstrappa un punto importante per come si era messa la partita, ma resta a rischio retrocessione dalla Premier League. La squadra di, infatti, non va oltre il pareggio casalingo per 1-1 con lo. Risultato frutto del gol ospite di Walters al 9' e di quello biancorosso di O'Shea al 63', ma condizionato dal rosso a Gardner al 34'. In classifica il Sunderland sale a 38 punti, a +3 dal terz'ultimo posto, ma con una gara in più.