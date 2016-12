foto SportMediaset

17:30

- Domenica è stata una giornata movimentata per Micheal Higdon, attaccante del Motherwell (Premier League scozzese): dopo essere stato premiato come miglior giocatore del campionato, grazie alle 26 reti messe a segno, Higdon ha esagerato un po' troppo nei festeggiamenti ed è finito per farsi arrestare per aggressione all'esterno di una discoteca di Glasgow. L'attaccante è stato lasciato libero su cauzione nella mattinata di lunedì.