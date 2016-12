Fiorentina, Montella: "Futuro? Ancora non lo so..."

foto SportMediaset 13:04 - La sconfitta con la Roma rischia di compromettere la corsa Champions della Fiorentina, ora a -4 dal Milan. "E' difficile per come stanno le cose - dice Vincenzo Montella a Raisport -. Noi proviamo a fare le nostre tre vittorie (nelle ultime tre partite di campionato, ndr) e poi si vedrà". Sul suo futuro non si sbilancia: "Ancora non lo so, devo ancora parlare con la presidenza ma ci sono tutti i presupposti per restare". - La sconfitta con larischia di compromettere la corsadella, ora a -4 dal. "E' difficile per come stanno le cose - dice Vincenzo Montella a Raisport -. Noi proviamo a fare le nostre tre vittorie (nelle ultime tre partite di campionato, ndr) e poi si vedrà". Sul suonon si sbilancia: "Ancora non lo so, devo ancora parlare con la presidenza ma ci sono tutti i presupposti per restare".

A tre giornate dal termine, la Fiorentina si trova al quarto posto a quota 61 punti: quattro in meno del Milan che, con la vittoria sul Torino, ha allungato probabilmente in maniera decisiva: "Ora dobbiamo pensare a mercoledì (Siena-Fiorentina, ndr) - spiega Montella -, quando avremo una partita molto importante. La nostra squadra, a mio avviso, merita di raggiungere i 70 punti".



Poi, a campionato finito, Montella dovrà invece pensare al suo futuro, divenuto improvvisamente incerto perché l'ex Aeroplanino fa gola a parecchie squadre. C'è il Milan, che con ogni probabilità si dividerà da Allegri a fine stagione. C'è l'Inter, sempre più a fondo in questo finale di campionato e, per questo, sempre più indecisa sulla conferma di Stramaccioni. C'è, infine, anche la Juventus, visto che il destino di Conte non è più così certo.



Montella è legato alla Fiorentina con un contratto fino al 2014. La famiglia Della Valle ha già pronto il rinnovo con tanto di adeguamento dello stipendio, perché del tecnico non ha alcuna intenzione di privarsi. Perché, allora, la firma tarda ad arrivare? Il problema non è economico né progettuale, visto che l'allenatore è stato messo sin da subito al centro del nuovo corso viola. Il nodo centrale, piuttosto, è la comprensibile ambizione di Montella, che vuole lasciare ancora aperte alcune porte per evitare - appunto - di precludersi il treno di una big.