Inter, crisi senza fine. Con la Lazio le ultime speranze europee

RIFONDAZIONE SENZA EUROPA?

In questo momento di crisi, restare fuori dall'Europa per un anno sembra l'ultimo dei problemi e anzi per alcuni addirittura una risorsa: senza competizioni europee, l'Inter potrebbe concentrarsi solo sul campionato e avviare una vera rifondazione, così come ha fatto la Juventus nel primo anno della gestione Conte.

Un ragionamento condiviso da molti nell'ambiente nerazzurro, ma rischioso. Restare senza una vetrina europea (seppur quella meno prestigiosa dell'Europa League) potrebbe portare dei problemi al nuovo corso. Sarebbe infatti complicato convincere nomi importanti a tras alla Pinetina senza offrire una competizione europea: per arrivare a giocatori come Alexis Sanchez e Luka Modric, per citare gli ultimi accostati all'Inter in ordine temporale, bisognerebbe mettere mano pesantemente al portafogli, opzione che sembra lontana dalle intenzioni di Moratti. L'inter non ha più tempo per sbagliare: l'ultima chance sarà mercoledì a San Siro contro la Lazio. In caso di sconfitta i nerazzurri diranno addio all'Europa e, forse, anche ai progetti di una vera e importante rifondazione.