Juventus, sputo di Pogba ad Aronica: video

foto SportMediaset Correlati Lo sputo ad Aronica - Video 20:59 - Nel bellissimo pomeriggio dello scudetto della Juventus c'è una macchia. Una macchia grande come lo sputo di Pogba ad Aronica. Il difensore del Palermo smanaccia il centrocampista francese che pecca di inesperienza e si fa espellere reagendo con un gesto da condannare. Puntuale è arrivata la squalifica da parte del giudice sportivo che ha fermato lo juventino per tre turni. Il suo campionato, quindi, finisce qui.

Il giudice sportivo ha squalificato anche altri otto giocatori, ma tutti per per un turno.

Si tratta di: Da Silva (Siena), Lucarelli (Parma), Boateng (Milan), Domizzi (Udinese), Donati (Palermo), Guarente (Bologna), Larangeira e Pinzi (Udinese).

Il giudice ha inflitto una multa di 10 mila euro all'Inter per cori ingiuriosi espressione di discriminazione territoriale e di 5 mila euro al Napoli per aver lanciato un fumogeno nel settore occupato dai tifosi avversari.