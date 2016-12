Napoli-Inter, Mazzarri: "Futuro? Decido alla fine"

foto SportMediaset 23:41 - La vittoria con l'Inter avvicina sempre di più il Napoli al 2° posto matematico: "Nel calcio non c'è nulla di scontato, mercoledì saremo a Bologna che è la nostra bestia nera - avvisa Mazzarri -. Stasera abbiamo disputato una grande gara. Il mio futuro? Penso sia più importante che rimanga Cavani - scherza, prima di farsi serio -. Dopo la partita con la Roma (ultima di campionato, ndr) si tireranno le somme, incontrerò il presidente e deciderò". - La vittoria conavvicina sempre di più ilal 2° posto matematico: "Nel calcio non c'è nulla di scontato, mercoledì saremo a Bologna che è la nostra bestia nera - avvisa-. Stasera abbiamo disputato una grande gara. Il mio futuro? Penso sia più importante che rimanga Cavani - scherza, prima di farsi serio -. Dopo la partita con la Roma (ultima di campionato, ndr) si tireranno le somme, incontrerò il presidente e deciderò".

Il tecnico esalta Cavani, arrivato a quota 101 gol col Napoli: "Edi è maturato e cresciuto, ha battuto il suo record in azzurro. Tutta la squadra sta crescendo, come Hamsik che oggi è un leader. Armero si è integrato benissimo, ma sono felice di tutto il gruppo". Nella giornata in cui la Juve ha conquistato lo scudetto, Mazzarri non fa mancare i propri complimenti: "Noi abbiamo 17 punti in più della scorsa stagione - ricorda -. Purtroppo, però, quest'anno abbiamo trovato una Juventus stratosferica".



DE LAURENTIIS: "FANTASTICI"

I tre punti contro l'Inter, intanto, hanno matematicamente garantito agli azzurri almeno il terzo posto. Un risultato celebrato, tramite Twitter, dal presidente De Laurentiis: "Fantastici ragazzi! La Champions da terzi è nostra, ora a testa bassa per quella diretta!!".