Inter, Andrea Stramaccioni: "Il 3-1 per il Napoli è troppo pesante"

foto SportMediaset 23:14 - L'Inter è uscita sconfitta anche in casa del Napoli e il tecnico Andrea Stramaccioni non cerca scuse: "Facciamo i complimenti agli azzurri, ma credo che il 3-1 sia troppo pesante in relazione alle nostre condizioni". Sotto accusa il reparto difensivo con Ranocchia e Chivu: "Non hanno fatto bene, ma io li ringrazio perché hanno stretto i denti. In altre condizioni non avrebbero giocato. Noi abbiamo fatto la nostra partita, ma il Napoli è forte". - L'è uscita sconfitta anche in casa dele il tecniconon cerca scuse: "Facciamo i complimenti agli azzurri, ma credo che il 3-1 sia troppo pesante in relazione alle nostre condizioni". Sotto accusa il reparto difensivo con: "Non hanno fatto bene, ma io li ringrazio perché hanno stretto i denti. In altre condizioni non avrebbero giocato. Noi abbiamo fatto la nostra partita, ma il Napoli è forte".

"I miei ragazzi, soprattutto in difesa, hanno stretto i denti - specifica Stramaccioni a fine partita -. Ranocchia ieri non riusciva neanche a mettersi i pantaloni della tuta e Chivu ha un problema al piede. Se non fossimo stati in emergenza non li avrei rischiati...". Nonostante i tanti problemi e l'ennesima sconfitta, l'allenatore dell'Inter ha visto una buona partita: "Fino al loro 3-1 siamo stati in partita giocando alla pari. Anzi, nella ripresa stavamo facendo meglio del Napoli in relazione alle nostre condizioni. Abbiamo fatto la nostra partita contro una squadra che giustamente è seconda". Qualche accenno di polemica in occasione del rigore assegnato ad Alvarez per il mancato cartellino a Zuniga e per quello dato al Napoli: "La palla andava a Pandev e Zuniga è inciampato in Jonathan. Per me non era rigore". Ora però è tempo di autocritica e Stramaccioni lo sa: "La stiamo facendo con analisi accurate. Quando però in una stagione saltano tre tendini d'Achille e due crociati, sono cose diverse. Finché siamo stati brillanti ce la siamo giocata".