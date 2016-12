Ligue 1: Psg, festa rimandata. Thiago Silva espulso

foto SportMediaset 23:05 - Non c'è ancora l'aritmetica certezza, ma il Psg è a un passo dallo scudetto. La squadra di Ancelotti non va oltre l'1-1 contro il Valenciennes, ma può comunque sorridere perché manda il Marsiglia a -7 quando mancano tre giornate alla fine. I parigini partono male e gli ospiti trovano il vantaggio con Danic al 17' poi Thiago Silva viene espulso al 43' per una "spinta" all'arbitro. Nel finale, all'84', Alex trova il pareggio con un colpo di testa. - Non c'è ancora l'aritmetica certezza, ma ilè a un passo dallo scudetto. La squadra dinon va oltre l'1-1 contro il, ma può comunque sorridere perché manda il Marsiglia a -7 quando mancano tre giornate alla fine. I parigini partono male e gli ospiti trovano il vantaggio conal 17' poiviene espulso al 43' per una "spinta" all'arbitro. Nel finale, all'84', Alex trova il pareggio con un colpo di testa.

Con una vittoria il Psg, però, non si sarebbe comunque laureato aritmeticamente campione perché in Francia, in caso di arrivo a pari punti, si guarda la differenza reti. Differeza che però vede gli uomini di Ancelotti in netto vantaggio. Ora i parigini, fra una settimana, dovranno cercare la festa anticipata in casa del Lione.