Napoli-Inter 3-1, Cavani tocca quota 101 gol

- Terza vittoria consecutiva e secondo posto in campionato blindato. Ildisupera 3-1 l'Inter nel posticipo della 35.ma giornata di Serie A, con una tripletta storica di. Con i tre centri ai nerazzurri (3', 33' su rigore e 78'), il Matador tocca quota 101 gol in maglia azzurra. Per l', scesa in campo senza attaccanti e in gol condal dischetto, l'Europa è sempre più lontana dopo la 14.ma sconfitta in stagione.

LA PARTITA

Tre gol per blindare il secondo posto, tre gol per avvicinare ancora di più il Napoli di Diego Armando Maradona. Gli azzurri e il Matador hanno reso ancora una volta amaro il 5 maggio dei tifosi interisti, con un 3-1 che non solo tiene gli uomini di Mazzarri ben saldi dietro alla festeggiante Juventus, ma affossa ancora di più le ambizioni di quel che resta dell'Inter di Stramaccioni. I nerazzurri al San Paolo hanno probabilmente toccato il fondo per quanto riguarda lo schieramento, costretti dagli acciacchi di Rocchi a scendere in campo senza punte e con Guarin e Alvarez reinventati attaccanti. Se per il Napoli però la musichetta della Champions è ben udibile dalla porta principale, per l'Inter anche l'Europa League si allontana. Sono cinque i punti di distacco dal quinto posto della Roma.

E poi c'è Cavani. Una partita nella partita, un record nei record. L'ennesima tripletta italiana del Matador, ha portato i tre punti alla causa di Mazzarri ma ha lanciato ancora di più l'uruguayano nell'olimpo dei migliori bomber di sempre in maglia azzurra sfondando, con abbondanza, la famigerata quota 100. Cavani ha saputo fare di più arrivando a toccare i 101, staccando ancora di più Altafini (97) e avvicinando sensibilmente le 103 realizzazioni di Vojak con una naturalezza e costanza straordinaria. In campionato sono 26 per l'attaccante, trentacinque in stagione dopo le sessantasei messe a segno nelle prime due (33+33). Un parabola ascendente di un fuoriclasse indiscutibile che incendierà le ultime settimane di calcio giocato in vista del calciomercato.

La partita l'ha decisa lui sul tabellino ma il risultato, salvo per pochi minuti, non è mai stato in discussione. Gli uomini di Mazzarri infatti hanno impiegato tre minuti scarsi per sbloccare il match sull'asse Pandev-Cavani e con la collaborazione di un Chivu arrugginito. Il piattone destro dell'uruguayano fulmina Handanovic. L'Inter reagisce con orgoglio e trova il pareggio dal dischetto con Ricky Alvarez (22') che si procura e realizza un penalty aspettato ventiquattro giornate. Era dalla vittoria in casa della Juventus, l'inizio del crollo nerazzurro, che non succedeva. Ma è solo illusione. Al 33' Jonathan atterra ingenuamente in area Zuniga restituendo la possibilità dagli undici metri a Cavani che non sbaglia. Da lì in poi le azioni sono quasi tutte di marca azzurra con Hamsik che perde il duello a distanza con Handanovic e Cavani che, sempre grazie all'assistenza straordinaria di Pandev, trova la tripletta che arricchisce di un altro pallone la collezione di hat-trick. Per l'Inter invece è la quattordicesima sconfitta in campionato, frutto di 52 gol fatti e ben 49 subìti. Anche nella partita di Napoli del resto, senza attacco, i problemi maggiori per Stramaccioni sono arrivati dal pacchetto difensivo. La rivoluzione, forse, dovrebbe partire da lì.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO