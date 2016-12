foto SportMediaset

19:51

- Ilvince in casa dele si conferma al terzo posto in, a +1 sull(una gara in più) e a +3 sul. A Old Trafford, la squadra divince 1-0 grazie a un gol dial minuto 87. I Red Devils, già campioni d'Inghilterra, chiudono in 10 per l'espulsione diall'89'. Nell'altro match domenicale,edpareggianonel derby disputato ad