Allegri: "Complimenti alla Juve, mi piace stare al Milan"

foto SportMediaset Correlati Balotelli blinda la Champions 07:31 - Dopo la vittoria sofferta contro il Torino, Massimiliano Allegri si complimenta con la Juve per lo scudetto conquistato: "Hanno fatto una marcia trionfale, dominando dall'inizio alla fine". "Noi siamo in corsa per la Champions, il nostro traguardo è questo e anche se contro il Torino abbiamo faticato è arrivata una vittoria fondamentale", ha spiegato. Poi una battuta sul suo futuro: "Nonostante illazioni, io con il presidente ho un rapporto ottimo". - Dopo la vittoria sofferta contro il Torino, Massimiliano Allegri si complimenta con la Juve per lo scudetto conquistato: "Hanno fatto una marcia trionfale, dominando dall'inizio alla fine". "Noi siamo in corsa per la Champions, il nostro traguardo è questo e anche se contro il Torino abbiamo faticato è arrivata una vittoria fondamentale", ha spiegato. Poi una battuta sul suo futuro: "Nonostante illazioni, io con il presidente ho un rapporto ottimo".

Champions - ha continuato il tecnico rossonero -. Essere in discussione, per un allenatore del Milan, è normale: sono realista e quest’anno vincere era impossibile, ma abbiamo cambiato tanto e nonostante ciò penso che la stagione fatta sia stata positiva finora". "Sono rimasto con tanto entusiasmo, dopo che sono partiti tanti campioni, perché mi piace stare al Milan, poi l’ultima parola spetta al presidente - ha poi spiegato Allegri, smentendo le voci di mercato che lo riguardano -. Si è parlato di me alla Roma o all'Inter: non mi sembra rispettoso nei confronti di Andreazzoli e Stramaccioni parlarne, loro stanno facendo bene e io sto pensando al terzo posto".



"Ora sono concentrato solo sulla conquista dell’accesso alla- ha continuato il tecnico rossonero -.: sono realista e quest’anno vincere era impossibile, ma abbiamo cambiato tanto e nonostante ciò penso che la stagione fatta sia stata positiva finora".