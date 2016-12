Serie A: Lazio-Bologna 6-0, cinquina di Klose

LA PARTITA

Game, set & match. La Lazio stende ilcon un secco 6-0 e si rilancia per l'. "Vedrete una squadra diversa", aveva dettoprima della partita. Promessa mantenuta. Dopo solo tre vittorie nel girone di ritorno, i biancocelesti ritrovano infatti i gol die sfoggiano una splendida prova di forza col. Mostruoso il bomber tedesco che, recuperata la forma fisica dopo l'infortunio, non sbaglia un colpo e firma una cinquina da record . Troppo forte la Lazio per il Bologna di, che a 40 punti non ha più nulla da chiedere al campionato e si presenta ada turista. E infatti all'Olimpico i rossoblu assistono allo show biancoceleste.Petkovic butta nella mischiaper allungare la squadra e centra l'obiettivo. Il Bologna prova a fare gioco, ma manca qualità e precisione. E così la Lazio col passare di minuti alza il baricentro. A secco dal 15 dicembre,sceglie la giornata giusta per sbloccarsi. Il tedesco però esagera e segna cinque volte, portando il suo personale bottino stagionale in campionato a quota 15 gol. La prima rete la segna al 22', approfittando di una respinta corta disu un tiro di, stantuffo instancabile sulla destra e attaccante aggiunto. Poi bussa, che dieci minuti dopo prende la mira dal limite e infila un missile all'incrocio dei pali. Segnale forte e chiaro al: non è giornata per fare scherzi. Ci prova anche, ma lo ferma la traversa. E così tocca ancora a Klose, che in tre minuti chiude il match già al 40'. Il tedesco va a segno altre due volte prima di rientrare negli spogliatoi e stende ilLa ripresa poi è buona soltanto per le statistiche. La squadra di, alle corde, cerca di limitare i danni, ma il bomber tedesco non è ancora sazio. Nel giro di 16' il panzer va in rete ancora due volte, approfittando di una bella azione disulla destra e di un contropiede di. Cinquina tedesca per salutare il Bologna e per continuare a lottare per l'Europa League. A fine partitasi porta a casa il pallone, ma ne meriterebbe due...