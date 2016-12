Serie A: Milan-Torino 1-0, decide Balotelli all'85'

- Un gol dia 5' dalla fine regala alla vittoria sul(1-0) e il +4 sulla, adesso sempre più quarta. I rossoneri incappano in una giornata decisamente 'no' e sono tenuti in piedi da unin forma strepitosa. Il portiere si oppone due volte su, al 16' e al 65'. Nel finale Allegri rimescola le carte e su azione da calcio piazzato,sfrutta al meglio l'assist aereo di Mexes per l'1-0 finale.

LA PARTITA

Farsi sfuggire la Champions, a questo punto, è un'ipotesi che in via Turati non possono più considerare. Vincere una partita del genere, in una giornata negativa e con le polveri bagnate, è forse il premio per una rincorsa durata una stagione, che solo adesso per la verità comincia a dare i suoi frutti. Il gol di Balotelli, che torna uomo della provvidenza dopo il finale scalpitante con l'Udinese all'esordio, permette ai rossoneri di blindare il terzo posto dagli attacchi della Fiorentina e – da ieri – della Roma. Allegri, insomma, prima del congedo potrà dire di aver fatto in pieno il suo lavoro, nonostante la squadra di oggi non sia più quella di un mesetto fa. Lo avevano già dimostrato le gare con Napoli e Juventus, e per buoni tratti anche quella col Catania, trascorsa sempre all'inseguimento. Il Milan, senza Montolivo in cabina di regia, mostra spaventose lacune nella creazione di gioco e opportunità. E' stanco, impacciato e si becca i fischi di San Siro, che sembravano passati di moda da un pezzo. Ma alla fine vince e torna a galla.

Il Torino, con una salvezza tutta da guadagnare, non vuole fare lo sparring partner. Lo dimostra l'atteggiamento iniziale e l'occasione capitata a Cerci dopo 2', e sventata dal vero protagonista di giornata: Christian Abbiati. I granata di Ventura, passati dal 4-2-4 a un più prudente 5-3-2 per avere maggiore protezione in area, non fanno soltanto resistenza passiva ma per un discreto spezzone di primo tempo cominciano a palleggiare, nascondendo il pallone al Milan. I rossoneri, dal canto loro, sembrano più preoccupati dalla fase difensiva. Al 16' si apre una nuova crepa sul contropiede orchestrato da Basha, ma Abbiati è davvero superlativo sul rigore in movimento di Barreto. Miracolo numero uno. Il Milan non si scuote, anzi si appisola e assume un atteggiamento (la forma è un'altra cosa) che fatichi a spiegare a questo punto della stagione. Boateng e Balotelli sono indolenti e rinunciatari, El Shaarawy non riesce nelle cose più elementari.

Manca brillantezza e l'intervallo non aiuta granché. L'unica variante a questa incapacità cronica di far gioco, è mandare in campo Pazzini (al posto di un Faraone irriconoscibile) e appellarsi alle sue doti sottoporta. I due terzini, Abate e Constant, non riescono a recapitargli un pallone così è ancora Il Toro, più accorto nell'atteggiamento rispetto al primo tempo, a trovare una gran ripartenza conclusa ancora male da Barreto. Per Abbiati è il miracolo numero due. Più passa il tempo, più la gara sembra indirizzata sui binari dell'equilibrio. Solo Robinho dà un minimo di ardore agli attacchi del Milan, che da una palla alta di Nocerino (e toccata da Mexes) trovano con Balotelli un preziosissimo vantaggio a pochi giri di lancette dal termine. In un attimo i fischi sono dimenticati, la Fiorentina è lontana e Mario torna Super. Quando vinci partite così, il destino ti ha strizzato l'occhio: la Champions League è più vicina che mai.