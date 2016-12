Pescara, un solo tifoso a Marassi

foto SportMediaset

- Quando si dice la fede calcistica. A sostenere ilsugli spalti di Marassi per la gara contro ilun solo, eroico tifoso della squadra abruzzese. Che ha sfidato i tanti chilometri e la pioggia per seguire da vicino e fare il tifo per i propri beniamini. Nel video qui sotto, eccolo orgoglioso mentre mostra il suo striscione, l'unico nel settore. Alla fine il suo sostegno non basterà. La scena non è comunque una novità in questo stadio: lo stesso è successo per un tifoso dell'in una partita contro la Samp