Fiorentina, 2 turni di squalifica a Ljajic: ha insultato l'arbitro

foto SportMediaset 18:10 - Adem Ljajic, attaccante della Fiorentina, è stato squalificato per due giornate "per avere rivolto all'arbitro un epiteto insultante" al rientro negli spogliatoi dopo la partita con la Roma. Il club viola farà ricorso d'urgenza contro lo stop. Il giudice sportivo ha anche punito con ammonizione, diffida e ammenda di 10mila euro l'allenatore viola Montella "per un'espressione ingiuriosa e degli ironici apprezzamenti" all'arbitro Mazzoleni. , attaccante della, è stato squalificato per due giornate "per avere rivolto all'arbitro un epiteto insultante" al rientro negli spogliatoi dopo la partita con la. Il club viola farà ricorso d'urgenza contro lo stop. Il giudice sportivo ha anche punito con ammonizione, diffida e ammenda di 10mila euro l'allenatore viola"per un'espressione ingiuriosa e degli ironici apprezzamenti" all'arbitro Mazzoleni.

Inibito anche il club manager Guerini fino al 31 maggio. Anche per lui espressioni ingiuriose rivolte al direttore di gara. Dopo i due anticipi della 16.ma giornata di ritorno della serie A, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Balzaretti (Roma), Rigoni (Chievo) e Tomovic (Fiorentina). Il giudice Gianpaolo Tosel ha punito la Roma con un'ammenda di 15mila euro perché i suoi sostenitori al 28' del primo tempo hanno lanciato un petardo nel settore dei tifosi ospiti "con lievi conseguenze lesive per uno di essi" e per aver al 34' del secondo tempo lanciato un fumogeno in campo; e la Fiorentina con un'ammenda di 5mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato reiteratamente all'arbitro cori insultanti".