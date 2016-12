Mourinho, triste epilogo al Real Madrid: il Bernabeu lo fischia

- Stavolta è davvero finita: l'avventura dialtermina tra ie le pubbliche accuse dei suoi giocatori. L'ultimo capitolo della saga è arrivato sabato, prima e dopo la gara vinta con il. Il tecnico portoghese è stato preso di mira per tutta la partita dai tifosi. Poi, in zona mista, screditato da un pretoriano di ferro come, che ha chiesto maggior rispetto per il compagno Casillas.

Non è stata solo l'eliminazione in Champions - con la pessima gara d'andata a Dortmund - ad aver esacerbato gli animi. Ma soprattutto le recenti dichiarazioni fatte da Mourinho sul suo futuro ("Andrò dove mi amano") e su una istituzione come Casillas ("Ho avuto problemi con chi si crede superiore agli altri, avrei voluto Diego Lopez da subito"). Lo Special One, che aveva già ricevuto una fitta contestazione fuori dal centro sportivo di Valdebebas qualche giorno fa, è stato pesantemente beccato anche al Bernabeu in occasione della gara di sabato. Fischi e insulti, conditi anche da un pieno appoggio al "nemico" Iker. L'unica frangia del tifo a non essersi schierata apertamente contro, è quella ultras.

Ma il peggio per Mou doveva ancora arrivare. Nal post-partita Pepe, portoghese come lui e pupillo fidato, ha fatto un giro per le postazioni televisive per esternare il suo malumore sul tecnico: "Casillas è un giocatore importante per noi. Bisogna rispettarlo e non disprezzare nessuno, perché tutti danno il massimo per la causa Real. Le dichiarazioni del mister, dal mio punto di vista, non sono state adeguate. Iker è un'istituzione per il Madrid e per la Spagna. Però deve stare tranquillo che noi giocatori e tutti i tiosi sono con lui". Parole durissime che, nonostante l'acqua buttata sul fuoco da Karanka ("Il mister non voleva mancare di rispetto a nessuno"), hanno avuto una fortissima eco. L'avventura di Mou al Real è finita. Doveva essere l'Imperatore, se ne andrà fra gli insulti.