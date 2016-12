Serie A: Fiorentina-Roma 0-1, decide Osvaldo al 92'

LA PARTITA

Tutto e il contrario di tutto nell'arco di due minuti: da quando, cioè, la Fiorentina si schianta sul palo per la seconda volta in una serata che definire sfortunata è poco, e la Roma, su azione da calcio d'angolo, trova il gol insperato dell'1-0 con Osvaldo. Il cui nome, da questa sera, resta indissolubilmente legato alla storia di questo campionato. Non solo per il fatto di essere un ex di turno per niente rimpianto, ma perché quella zuccata in piena area potrebbe segnare una svolta per la stagione della Fiorentina, per quella della Roma e per i reciproci obiettivi. La squadra di Montella interrompe una striscia di tre vittorie di fila, resta a secco in casa (è la quarta volta in questa stagione), e soprattutto manca il nuovo sorpasso al Milan, che sarebbe stato utile per mettere un minimo di pressione ai rossoneri nella volata Champions. Una volata a cui s'iscrive di diritto anche la Roma, che con questa vittoria risale la corrente e si porta a quattro punti (e una partita in meno da giocare chiaramente) dalla banda di Allegri, il suo prossimo allenatore (forse).

La Roma comincia meglio sotto il profilo della personalità e nella prima mezz'ora staziona pericolosamente nella metà campo avversaria. Totti, seguendo la teoria del vino che "più invecchia e più diventa buono", è un costante punto di riferimento: per i compagni d'attacco (soprattutto Lamela) che cercano le combinazioni e per i centrocampisti che s'inseriscono. Anche se in realtà questo compito lo assolve solo Florenzi, dato che De Rossi e Bradley sono più propensi ad aspettare. L'unico malcapitato sembra proprio Osvaldo, forse schiacciato dalle attenzioni che Firenze – sia per il suo passato che probabilmente per il suo futuro (leggasi mercato) – gli riserva. L'unico spunto degno di nota arriva al 27' quando impegna Viviano con un tiro dai sedici metri. Meno pericoloso della punizione di Totti, arrivato dopo appena 4', e del colpo di testa di Florenzi, che a due passi dalla riga di porta non riesce a impattare con precisione. La Fiorentina è solo Cuadrado: il colombiano prova a dare una scossa con le sue accelerazioni e taglia fuori la difesa romanista con una certa continuità, anche se non trova assistenza dai compagni. Solo nel finale, a seguito di una bella azione e della crescita del collettivo - attestato dal possesso palla e da soluzioni brillanti -, Jovetic ha l'opportunità di far male ma viene fermato dal doppio intervento di Lobont e palo. Il portiere, che poco prima era rimasto a terra dopo uno scontro aereo con Gonzalo Rodriguez (gomito troppo largo), ritarda di qualche minuto la fine del primo tempo per le continue perdite di sangue. E nell'intervallo decide di non ri-uscire dal tunnel per una frattura al setto nasale.

Dal tunnel però fatica a sbucare fuori tutta la squadra di Andreazzoli, quasi paralizzata di fronte alla fame della Fiorentina, che con il passare dei minuti ritrova i suoi uomini migliori. Pizarro e Borja Valero cavalcano l'onda di fine primo tempo e salgono fin sulla trequarti avversaria per dettare gioco e ritmo. Ljajic comincia ad accentrarsi e su una sua conclusione è bravissimo Goicoechea a spedire in angolo. Anche Jovetic mostra spirito di collaborazione. In generale, la Viola va al tiro alla media di una volta al minuto, senza trovare la porta. Solo rasoiate a fil di palo. La Roma, che davanti appassisce, trova nuova linfa con gli inserimenti di Pjanic e Marquinhos e il conseguente passaggio alla difesa a tre. Il risultato è quello di ridurre l'intensità della partita e fare visita a Viviano qualora se ne presenti l'occasione. La Fiorentina, che butta nella mischia anche Toni perché non può concedersi passi falsi, ha un ultimo sussulto con la legnata di Pizarro che colpisce il palo. Poche sgambate, si va dall'altra parte e Osvaldo insacca di testa nell'incredulità generale. E' il sedicesimo gol in campionato, il più pesante in assoluto. E qui se ne ricorderanno per molto tempo.