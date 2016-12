Napoli, Mazzarri esalta Hamsik: "E' lui il leader"

foto SportMediaset 15:31 - In vista del big match contro l'Inter, Mazzarri pensa alla matematica ed esalta Hamsik. "Qualsiasi cosa succeda domani, non avremo l'aritmetica sicurezza di essere secondi - ha spiegato -. Hamsik ha detto giustamente che bisogna fare sei punti, se li faremo non ci interesseranno i risultati del Milan". "Marek Hamsik è più completo, è lui il leader", ha aggiunto il tecnico del Napoli, parlando poi dei singoli. - In vista del big match contro l'pensa alla matematica ed esalta. "Qualsiasi cosa succeda domani, non avremo l'aritmetica sicurezza di essere secondi - ha spiegato -. Hamsik ha detto giustamente che, se li faremo non ci interesseranno i risultati del". "è più completo,", ha aggiunto il tecnico del, parlando poi dei singoli.

Domenica sera c'è l'Inter e Mazzarri si aspetta una partita tirata. Nel mirino c'è il secondo posto e anche un record personale. Una vittoria con i nerazzurri, infatti, terrebbe il Milan a distanza e consentirebbe al Napoli di superare il record di Mazzarri di 70 punti. "Facciamo prima questi punti, poi faremo tutte le considerazioni - ha spiegato il tecnico partenopeo -. Non dobbiamo sottovalutare l'Inter". "Dite che per me tutte le partite sono difficili, ma andate a vedere le partite con Cagliari e Atalanta: abbiamo fatto tantissima fatica per vincere - ha aggiunto -. I giocatori nerazzurri che domani scenderanno in campo, sono stati scelti perché erano da grande squadra. Se noi non rispettiamo l'Inter, andiamo incontro ad un'altra brutta figura. Ogni partita va affrontata così". "Se facessimo bene nelle ultime cinque partite, batteremmo anche il record del miglior Napoli di Maradona - ha proseguito -. La mia media punti è qualcosa di incredibile, tenendo conto anche dei famosi parametri relativi alla gestione economica".



Poi una battuta sul suo futuro: "Quello che farò, lo inizierò a valutare quando ci sarà la matematica. Dopo la partita con la Roma saprete quello che farò". Sul piano dei singoli, invece, una menzione particolare Mazzarri la dedica ad Hamsik: "E' più completo, più leader. Ha avuto un rendimento davvero importante quest'anno, ma lui sa bene che può fare anche meglio". Infine qualche nome per il mercato: "Con la società ci confrontiamo sempre, parlando non solo di mercato, ma anche della gestione presente. E diamo anche meriti a Bigon, bravo ad esempio a trattenere Dzemaili quando voleva andar via. Dzeko ed Osvaldo sono giocatori importanti, di altissimo livello, penso sia chiaro".