Serie B: il Livorno si fa riprendere dalla Ternana

- Ilnon risponde al Verona, vittorioso nell'anticipo contro la Pro Vercelli, e rimane terzo:. Playoff salvi, merito dell'che strapazza in trasferta il Vicenza 5-1. Passo falso del, sconfitto in casa dal, e del(2-2 a Grosseto), mentre ilbatte 3-2 l'Ascoli. Successi importanti in chiave salvezza di Cesena, Crotone e Reggina. Termina in parità Spezia-Lanciano.

Dopo la netta vittoria del Verona nell'anticipo ai danni della Pro Vercelli, il Livorno scendeva in campo con il successo come unico risultato a cui puntare: obiettivo fallito dai labronici proprio sul finale. Con la Ternana, infatti, finisce 1-1 con Carcuro che nel recupero pareggia il gol di Belingheri che aveva fatto tornare virtualmente i toscani al secondo posto. Passo falso che potrebbe risultare decisivo ai fini della promozione diretta. Merito anche dell'Empoli, vittorioso in trasferta sul campo del Vicenza per 5-1, con Tavano e Maccarone autori entrambi di una doppietta: il ritardo dal terzo posto si riduce così a otto punti e la possibilità di disputare i playoff torna a farsi concreta. La partita viene decisa tra il 24' e il 36', tanto basta ai toscani per segnare i cinque gol. Nella ripresa, purtroppo, c'è spazio solo per una tentata invasione dei tifosi di casa che porta alla sospensione temporanea del match oltre che al ferimento di uno steward.

Nella zona alta della classifica delude il Novara, forse la squadra più in forma del campionato, che viene sconfitto a domicilio dal Bari. Decisivo per i pugliesi un gol di Caputo nella ripresa che regala anche la salvezza ai galletti. Passo falso anche del Varese che si fa rimontare un doppio vantaggio dal Grosseto, squadra già retrocessa in Lega Pro: termina 2-2 con la rete dei maremmani di Coulibaly al quinto minuto di recupero che fa aumentare i rimpianti dei lombardi. Ne approfitta il Brescia, che sfrutta il turno casalingo contro un Ascoli in piena crisi per balzare al sesto posto: mattatore dell'incontro Caracciolo che firma tutti e tre i gol nel successo per 3-2 delle rondinelle.

In zona salvezza vittoria importantissima della Reggina. I calabresi battono in rimonta il Cittadella e fanno un passo decisivo per la permanenza in serie cadetta: al momento, infatti, i punti di vantaggio sulla quint'ultima sono cinque e i playout non si disputerebbero, condannando l'Ascoli alla retrocessione senza passare dagli spareggi. Vittorie salvezza anche per il Cesena (3-1 con la Juve Stabia) e il Crotone (2-1 al Modena). Termina in parità la sfida tra Spezia e Lanciano: al gol di Sansovini risponde Mammarella per gli ospiti.