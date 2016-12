Milan, Allegri: "Gravi illazioni su di me ma non ci destabilizzano"

foto SportMediaset Correlati "Allegri ha scelto la Roma"

Barbara Berlusconi: "Allegri ha lavorato bene" 20:06 - Alla vigilia di Milan-Torino tiene banco la 'bomba' di mercato di Allegri alla Roma. Tocca al diretto interessato: "Dopo l'ultimo pre-partita movimentato si sono aggiunte illazioni e cose non vere piuttosto significative, mi aggiungo alla smentita della società, oltre a quelle di Inter e Roma. Sono illazioni che non destabilizzano - ha detto il tecnico a Milan Channel - Dobbiamo restare concentrati sul 3° posto e puntare solo a questo obiettivo". - Alla vigilia ditiene banco la 'bomba' di mercato dialla. Tocca al diretto interessato: "Dopo l'ultimo pre-partita movimentato si sono aggiunte illazioni e cose non vere piuttosto significative, mi aggiungo alla smentita della società, oltre a quelle di Inter e Roma. Sono illazioni che non destabilizzano - ha detto il tecnico a- Dobbiamo restare concentrati sul 3° posto e puntare solo a questo obiettivo".

"Non si può sempre essere d'accordo su tutto, ma non è detto che uno scambio di vedute fra l'allenatore e il presidente o l'amministratore delegato possa creare malumori - ha proseguito Allegri al canale tematico rossonero - Con il presidente Berlusconi ho un ottimo rapporto da tre anni, e con Galliani ancor di più perché abbiamo un rapporto quotidiano. Quello che mi interessa è sapere di avere la fiducia della società. E' normale che in questo periodo ci siano voci di mercato su allenatori e giocatori, ma in questo momento non mi interessano, nella testa ho solo la voglia di finire al meglio la stagione". Sui complimenti di Barbara Berlusconi: "Sono contento delle parole della Dottoressa Berlusconi, ma questo dimostra come il lavoro sui giovani e sulla squadra sia merito di tutte le componenti del Milan di quest'anno".



"Arrivare terzi sarebbe come uno scudetto per come è cominciata questa stagione - ha proseguito in conferenza stampa - Il quarto posto non sarebbe un fallimento, ma sarebbe un risultato amaro e non ci voglio nemmeno pensare. Mi dispiace leggere di aver firmato con la Roma perchè sono una persona onesta e qualsiasi cosa dovesse succedere ho sempre detto che i primi a saperlo sarebbero i miei datori di lavoro. Da ora fino a fine stagione non parlerò più del mio futuro e ne parlerò solo con il mio presidente e con Galliani".