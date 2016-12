Antonio Conte: "L'uomo rimarrebbe al 100%, il professionista vuole idee chiare"

foto SportMediaset Correlati Attenta Juventus, il Psg pensa a Conte

Claudio Marchisio "sposa" la Juventus 08:48 - Lo scudetto è solo a un punto e Conte non vuole rimandare la festa. "E' stata un'annata dura e domani è giusto tagliare il traguardo - ha detto il tecnico prima del match col Palermo -. Un percorso entusiasmante che ci vede in testa dalla prima giornata". Sul futuro invece prende tempo: "L'uomo Antonio Conte vuole rimanere al 100%, poi c'è il professionista, che deve avere chiara la situazione. Mi confronterò con Agnelli". - Lo scudetto è solo a un punto enon vuole rimandare la festa. "E' stata un'annata dura e- ha detto il tecnico prima del match col Palermo -. Un percorso entusiasmante che ci vede in testa dalla prima giornata". Sul futuro invece prende tempo: "L'uomo Antonio Conte, poi c'è il professionista, che deve".

"Tutto quello che accaduto in questi due anni è frutto della programmazione da parte mia e della società - ha proseguito il tecnico bianconero -. Non abbiamo lasciato nulla al caso. E' giusto che ogni anno, a fine campionato, ci si sieda e ci si confronti, si valutino tutte le soluzione per cercare di capire cosa fare". "Per rispetto dei tifosi, della società, dei giocatori e di Conte - ha aggiunto Conte -. Ci sediamo per programmare e vedere cosa fare l'anno prossimo dove sarà difficilissimo alzare l'asticella".



Il messaggio alla società sembra chiaro: per rimanere sulla panchina bianconera e competere per la Champions, Conte vuole certezze sulla campagna acquisti. Il nodo del futuro del tecnico alla Juve, dunque, non sarebbe legato a un discroso economico. "Non ho mai pensato ai soldi quando non credevo nel progetto me ne sono andato - ha spiegato Conte -. Il progetto per l'anno venturo non si fa a gennaio e febbraio. Il futuro si può programmare solo a stagione finita. Noi abbiamo le idee chiare, poi c'è bisogno del confronto".



Poi qualche battuta sulla stagione e sulla partita col Palermo, primo match point per lo scudetto: "Domenica dobbiamo vincere lo scudetto, dobbiamo tagliare il traguardo senza se e senza ma. E' stato un percorso entusiasmante, coronamento di due anni straordinari in cui abbiamo bruciato le tappe. Grande lavoro da Agnelli a Marotta, dai giocatori allo staff". Per Conte la partita decisiva dell'annata è stata Bologna-Juventus: "E' stato lo spartiacque della nostra vittoria finale. Quel match ci ha dato il là per questa vittoria, siamo a una virgola dallo scudetto".



Infine qualche parola sui giocatori: "Il mio argomento principale sono i calciatori, i miei, che hanno fatto un lavoro stupendo in questi due anni. Forza umana e sportiva dei miei calciatori, senza di loro io non potevo fare nulla. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario". Menzione a parte per Vidal: "E' un giocatore molto più completo rispetto allo scorso anno, soprattutto tatticamente. E' un giocatore di livello internazionale. Perché non rende in Nazionale? Non so, qui alla Juve viene utilizzato nel ruolo piu indicato: centrocampista d'interno. In Cile qualche volte fa il terzino".