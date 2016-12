Serie B: Verona-Pro Vercelli 3-1, piemontesi retrocessi

foto SportMediaset 23:08 - La Pro Vercelli perde in casa del Verona e, dopo un solo anno di Serie B, retrocede ufficialmente in Prima Divisione. Al Bentegodi, i veneti vincono agevolmente per 3-1 grazie alle reti di Cacciatore (35'), Gomez (52') e Sgrigna (72'). Per i piemontesi, a nulla vale il gol di Iemmello arrivato a cinque minuti dalla fine. La squadra di Mandorlini sale provvisoriamente al secondo posto in classifica, a -2 dal Sassuolo e a +2 sul Livorno. - Laperde in casa dele, dopo un solo anno di Serie B, retrocede ufficialmente in. Al Bentegodi, i veneti vincono agevolmente per 3-1 grazie alle reti di(35'),(52') e(72'). Per i piemontesi, a nulla vale il gol diarrivato a cinque minuti dalla fine. La squadra disale provvisoriamente al secondo posto in classifica, a -2 dale a +2 sul

L'avvio del Verona è fiammante, con Cacia che al minuto 13 sfiora subito il vantaggio: azione che parte da sinistra, dribbling su Borghese e destro a giro, sul secondo palo, deviato sulla traversa da Valentini. I veneti avanzano in massa, schiacciando la Pro Vercelli e imponendo un gran ritmo alla partita. Pochi istanti dopo la traversa, il capocannoniere del campionato (22 gol all'attivo) va di nuovo vicino all'1-0 con un colpo di testa da pochi passi. I piemontesi reagiscono con Iemmello (rete sfiorata al 27' dopo un'azione personale) ma, poco dopo, vanno sotto per il gol di Cacciatore (35'), bravo a finalizzare una palla di Sgrigna.



La ripresa scivola via sul velluto per la banda di Mandorlini (squalificato), che prima raddoppia con Gomez (52') e, poi, trova il tris con Sgrigna (72'): nell'occasione, l'ex Torino deve solamente appoggiare in porta un assist di Martinho. Nel finale c'è tempo per il gol della bandiera realizzato da Iemmello (85'). Una rete che non evita alla Pro Vercelli una retrocessione scritta da tempo.