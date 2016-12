Marchisio sposa la Juve e aspetta Ibra

Lo scudetto è alle porte, ma Marchisio preferisce non sbilanciarsi: "Manca ancora un punto da ottenere contro il Palermo, una squadra in lotta per non retrocedere e che è in un buon momento come ha dimostrato contro l'Inter. Meglio non anticipare...".

L'intervista realizzata dal nostro Gianni Balzarini a Marchisio andrà in in onda alle 19 su Italia 2 all'interno del nostro notiziario.