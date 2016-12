Milan, Barbara Berlusconi: "Allegri ha lavorato bene"

foto SportMediaset Correlati Pazzini: "Resto al Milan, anche in panchina"

Panchina Milan, sorpresa Van Bommel 18:34 - Fosse per lei, Allegri rimarrebbe al Milan. Ma Barbara Berlusconi mette subito in chiaro le cose: "Non competono a me queste valutazioni - spiega la figlia del presidente -. In questo momento tutti, allenatore compreso, stiamo lottando per la Champions. Se non arrivasse il terzo posto non saremmo soddisfatti". Ma sul tecnico il giudizio è positivo: "Ha lavorato bene coi i giovani e superato tante difficoltà dettate da una stagione di cambiamento". - Fosse per lei,rimarrebbe al. Mamette subito in chiaro le cose: "Non competono a me queste valutazioni - spiega la figlia del presidente -. In questo momento tutti, allenatore compreso, stiamo lottando per la Champions. Se non arrivasse il terzo posto non saremmo soddisfatti". Ma sul tecnico il giudizio è positivo: "Ha lavorato bene coi i giovani e superato tante difficoltà dettate da una stagione di cambiamento".

Intervistata da 'Milan Channel', Barbara conferma gli obiettivi: "Senza il terzo posto la stagione avrebbe un sapore amaro. L'Europa è il normale palcoscenico per il nostro club". Poi, dopo aver glissato sul rapporto fra l'allenatore e papà Silvio, ci si sposta su argomenti di natura finanziaria, che la toccano molto dal suo ingresso in società: "Bisogna seguire il modello tedesco: squadre vincenti con conti in ordine. Per anni ho sentito dire che non era un binomio possibile. La Germania e le sue squadre in finale di Champions hanno smentito questa stanca e vecchia retorica". L'obiettivo del Milan "è costruire i top player in casa - aggiunge -. Non rinunceremo però a qualche grande colpo. Lo dimostra l'acquisto di Balotelli".