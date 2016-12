Juve, tutto pronto per la festa scudetto

foto SportMediaset 14:30 - Il destino sta per compiersi e la Juventus sarà presto campione d'Italia. Domenica allo Stadium arriva il Palermo e alla Vecchia Signora basta anche un pari per dare il via alle celebrazioni. Che riguarderanno l'intera città: il pullman scoperto, con i giocatori a bordo, farà tappa nei punti nevralgici di Torino fra due ali di folla. Il trofeo invece sarà consegnato non prima della gara interna con il Cagliari dell'11 maggio. - Il destino sta per compiersi e lasarà presto. Domenica allo Stadium arriva ile alla Vecchia Signora basta anche un pari per dare il via alle celebrazioni. Che riguarderanno l'intera città: il, con i giocatori a bordo, farà tappa nei punti nevralgici di Torino fra due ali di folla. Il trofeo invece sarà consegnato non prima della gara interna con ildell'11 maggio.

Antonio Conte pensava di limitare - almeno parzialmente - i festeggiamenti dato che mercoledì, nel turno infrasettimanale, si gioca a Bergamo. Ma la gioia, in caso di successo, sarà impossibile da contenere. Per questo da ambienti juventini cominciano a filtrare le prime indiscrezioni: dopo il bagno di folla, lo spumante e qualche giro di campo allo Stadium, la squadra sarà fatta accomodare su un pullman scoperto e portata in giro per la città. Fermate d'obbligo piazza Vittorio Emanuele, piazza Castello e piazza Solferino. Fra due ali di folla e un intenso sventolio di bandiere che si prepara ad accogliere Buffon e compagni. Torino sarà paralizzata anche se i tifosi non potranno fotografare il trofeo dello scudetto, che la Lega - in attesa di certezze matematiche - ha pensato di consegnare solo dopo la gara interna con il Cagliari (la penultima di campionato) l'11 maggio. Vorrà dire che le feste saranno almeno due.