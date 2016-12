Milan, si ferma Montolivo: stagione finita?

foto SportMediaset 09:09 - Brutta tegola per il Milan e per Allegri. Montolivo è stato infatti costretto a interrompere anzitempo la seduta di allenamento del giovedì a causa di un problema muscolare. Le condizioni del centrocampista rossonero saranno valutate nelle prossime ore ma c'è il grosso rischio che il giocatore non salti soltanto la partita di campionato di domenica a San Siro contro il Torino. Si teme infatti che la sua stagione possa finire qui. - Brutta tegola per ile perè stato infatti costretto a interrompere anzitempo la seduta di allenamento del giovedì a causa di un problema muscolare. Le condizioni del centrocampista rossonero saranno valutate nelle prossime ore ma c'è il grosso rischio che il giocatore non salti soltanto la partita di campionato di domenica a San Siro contro ilSi teme infatti che la sua stagione possa finire qui.

Gli accertamenti delle prossime ore daranno in ogni caso risposte più precise sull'entità dell'infortunio di Montolivo, pedina fondamentale per Allegri in fase di impostazione. Ai box per fastidi fisici anche Pazzini e Antonini, ma le loro condizioni non sembrano preoccupanti.